“Incantevole” Katia Pedrotti mostra i suoi quarantatré anni ai fan – FOTO

Katia Pedrotti ha appena compiuto gli anni ed ha festeggiato nel migliore dei modi, accanto a lei i suoi cari e gli amici

Ha appena compiuto quarantatré anni e il web non ha fatto altro che sostenerla e supportarla in questo giorno speciale. Stiamo parlando di Katia Pedrotti, l’ex gieffina che si è fatta conoscere dal pubblico italiano grazie alla sua partecipazione al “Grande fratello” nel 2003.

E’ all’interno della casa più spiata d’Italia che la Pedrotti ha conosciuto l’uomo della sua vita, Ascanio Pacelli è poi diventato suo marito e padre dei suoi figli.

Katia Pedrotti, il party per i suoi quarantatré anni – FOTO

Qualche giorno fa si è tenuto il party per i quarantatré anni di Katia Pedrotti, l’opinionista dei salotti televisivi ha pubblicato alcuni scatti della festa su Instagram, dove è seguita da più di cinquecentomila follower.

Per i festeggiamenti ha sfoggiato un look strepitoso, un vestito blu elettrico corto che ha messo in risalto tutte le sue forme. I capelli sono raccolti e la frangia è sciolta. Il trucco è quasi assente. Naturalezza e semplicità la contraddistinguono anche in questo caso.

“Birthday girl… un po’ di ieri sera…famiglia, amici, calore, coccole, risate e affetto” Scrive sotto al post. La torta è il pezzo forte, tutta rosa con una bambola che assomiglia proprio alla festeggiata.

Like e commenti non mancano mai e tanti fan hanno lasciato un messaggio come “Incantevole” e poi ancora “Bellissima” e tanti auguri da parte di molte persone che la ammirano da anni.

I suoi occhi celesti come il mare hanno conquistato il pubblico fin dal primo giorno ed oggi a distanza di anni i fan sono ancora lì a sostenerla e a supportarla. Ha una famiglia meravigliosa, una carriera attiva e tanti progetti ancora da realizzare. Sui social si mantiene attiva e non si lascia trovare mai impreparata.