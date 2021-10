L’ex partecipante di MAPV Italia nelle ultime settimane è raggiante e anche lo shooting di ieri la racconta al massimo della sua bellezza sensuale.

Sembra che abbia preso il volo la rossa Nicole Soria negli ultimi mesi. Un’estate per rincorrersi e afferrare le proprie debolezze e paure più nascoste che però l’hanno aiutata a farsi strada nel mondo e a ritrovare una nuova versione di sé.

L’ex protagonista di “Matrimonio a prima vista 2020” ha trascorso l’ultimo mese e mezzo in viaggio tra la Spagna, la Grecia e la Costiera dove tra matrimoni di amici e vacanze al mare ha avuto modo di staccare la spina dal suo lavoro milanese che spesso la costringe a intense e lunghissime ore davanti il pc.

Nicole è volata però tre settimane fa anche in Cappadocia dove, ospite dell’Mithra Cave, ha scattato alcune delle foto più belle di sempre nella terrazza da sogno diventata famosa a livello mondiale per lo scorcio sulle mongolfiere in volo che si possono vedere la mattina presto prendere il largo verso l’orizzonte. Vediamo invece ora cosa ha combinato ieri, attenzione però: il video è bollente.

Nicole Soria ci dà dentro: seduzione allo stato puro e poesia fatta di giochi di colore

Nel breve reel che ha postato Nicole la vediamo mentre si fa truccare e acconciare i capelli per un nuovo lavoro di shooting che le ha proposto di fare in studio la fotografa LaSullivan – Sara Peccianti.

“Vi posto parte del backstage…ma pare che ci sia anche un backstage ufficiale in fase di montaggio 😂♥️” scrive la giovane orgogliosa di quanto prodotto. La vediamo infatti mentre posa con un ampio drappeggio rosso fiammante della stessa tonalità dei suoi capelli, su un fondale anch’esso della stessa tinta.

Il suo viso è stato decorato con brillantini e paillettes molto vistose, i boccoli della sua chioma folta accentuati in modo che il focus sia proprio il suo volto pieno e sorridente ma anche carico di phatos e misticismo estremo.

Nicole sorride divertita davanti la macchina fotografica che la riprende. Aveva ammesso che non amava farsi fotografare eppure queste brevi immagini raccontano ben altro di lei, della sua classe e grinta da vendere. Attendiamo ora gli scatti post prodotti per vedere l’effetto finale.