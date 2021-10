Guendalina Tavassi e la festa più bella ma piovono anche critiche: “Perché si è messa in copertina lei”?

Guendalina Tavassi mostra alcuni scatti del compleanno speciale di Chloe, la festa è andata alla grande e il risultato è stato un successo

Guendalina Tavassi è una dei personaggi televisivi più noti del momento, l’abbiamo conosciuta come concorrente al “Grande fratello 11″ e da lì per lei è iniziata la sua carriera da opinionista e influencer.

Classe 1986, la vita l’ha messa a dura prova più volte, ma con determinazione e coraggio la Tavassi ha saputo rialzarsi e ricominciare. Accanto a lei la sua famiglia e in particolare i suoi figli che l’hanno supportata in ogni occasione.

GUARDA QUI>>Anna Tatangelo ti innamori a sentirla parlare, camicia bianca da infarto sotto si vede tutto – FOTO

Guendalina Tavassi, il party per Chloe è un successo – FOTO

View this post on Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

GUARDA QUI>>“Meravigliosa bambina” Justine Mattera scollatura osé e tacchi alti: la bicicletta può solo accompagnare – FOTO

Seguita da più di un milione di follower, Guendalina Tavassi condivide con i fan i suoi scatti migliori. Qualche giorno fa è stato il compleanno di Chloe, sua figlia, alla quale ha regalato una festa meravigliosa ricca di sorprese.

Su Instagram non ha perso occasione di postare alcune foto della giornata speciale, in primo piano lei con un paio di pantaloni beige e una canotta nera. I capelli sono sciolti e lo sguardo è provocante come sempre.

Il tema del party è stato Tik-tok la piattaforma che negli ultimi tempi sta riscontrando molto successo soprattutto tra gli adolescenti.

“Chloe’s Tik Tok Party. Volevo ringraziare tutti voi per aver realizzato a Chloe una festa pazzesca”. Ha scritto sotto al post. Non sono mancati like e commenti da parte dei fan come “Meravigliosi” e poi ancora “Troppo bellissimi siete”.

Insomma, Guendalina Tavassi oggi si sente fortunata e amata dai suoi figli e dai tanti fan che non perdono occasione di sostenerla e supportarla. Dopo la tempesta c’è sempre il sole e a quanto pare il suo momento di rinascita è finalmente arrivato. Ora serve solo guardare avanti e lasciarsi il passato alle spalle.