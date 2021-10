Drammatico incidente stradale: morto un uomo di 40 anni

Un uomo di 40 anni è deceduto ieri mattina in un tragico incidente stradale avvenuto sull’Asse Mediano, tra Afragola e Frattamaggiore, in provincia di Napoli.

Ancora una tragedia sulle strade del nostro Paese. Nella tarda mattinata di ieri, un uomo di 40 anni è deceduto in un drammatico incidente verificatosi sull’Asse Mediano, nel tratto compreso tra Afragola e Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Stando ad una prima ricostruzione, la vittima era a bordo di un’auto che, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrata con un’altra vettura. Un impatto che non gli avrebbe lasciato scampo. Sul posto i sanitari del 118, il personale Anas e gli agenti della Polizia Stradale.

Nella tarda mattinata di ieri, domenica 3 ottobre, un uomo di 40 anni ha perso la vita in un terribile scontro verificatosi lungo l’Asse Mediano, tra Afragola e Frattamaggiore, comuni entrambi in provincia di Napoli.

Secondo le prime informazioni, riportate da alcune fonti locali e dalla redazione di Fanpage, il 40enne, di cui non è stata resa nota l’identità, viaggiava bordo di una vettura che, per cause ancora da determinare, si è scontrata con un’altra auto, dinamica ancora da accertare.

Sul luogo del drammatico sinistro si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza, ma per il 40enne era ormai troppo tardi. L’equipe medica ha provato a rianimare il 40enne, ma ogni sforzo si è rivelato vano e alla fine si è dovuta arrendere costatandone il decesso: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale ed il personale dell’Anas. Le forze dell’ordine hanno provveduto ai rilievi di legge per determinare l’esatta dinamica e le cause dell’incidente costato la vita al 40enne.

Il personale Anas si è occupato della gestione della viabilità. Lo scontro, riportano i colleghi della redazione di Fanpage, ha provocato, difatti, code e rallentamenti sul tratto dell’Asse Mediano teatro della tragedia.