L’ultima pubblicazione della meravigliosa Andrea Delogu lascia i fan increduli, la sua è una bellezza a cui resistere sarà impossibile.

L’irreprensibile conduttrice, scrittrice dall’estrosa rossa chioma, e cavaliere della Repubblica italiana classe 1982, Andrea Delogu, nasce sotto il segno dei Gemelli nella comunità di San Patrignano. Da lì, fin dalla sua adolescenza, scopre la meraviglia nei suoi primi passi d’affermazione di sé stessa, delle sue idee, e del suo bagaglio di esperienze personali, divenendo negli anni una delle personalità più amate dei nostri giorni.

In quest’inizio autunnale di settimana, lunedì 4 ottobre, la conduttrice verrà considerata dai suoi fan in tutta la penisola, e non senza un visibile stupore o un picco d’entusiasmo, come un’immagine di “immensa bellezza”. Inoltre alcuni amanti del capolavoro d’animazione, oseranno definirla addirittura come “più affascinante di Sampei“. Uno spettacolo dunque, che andrà ben oltre la sua dote di irresistibile divulgatrice, ma sicuramente da non perdere.

Andrea Delogu: quando resisterle è impossibile “pensavo di aver visto la Madonna… “

