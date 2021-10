Raffaella Fico la posa da seduta lascia senza fiato, lo sguardo è magnetico – FOTO

La bella Raffaella Fico su instagram appare incredibilmente sensuale con un mini abito e tacchi a spillo altissimi

Raffaella Fico su instagram è una visione, negli ultimi scatti appare con tacchi a spillo e un mini abito da scolaretta. I commenti dei fan non lasciano spazio a dubbi, tutti l’adorano:”Stupenda, meravigliosa, capolavoro assoluto di bellezza opera d’arte”. “Sei bellissima mi piacerebbe conoscerti”. E c’è chi si complimenta per la sua partecipazione al GF Vip:”Complimenti Raffaella stai facendo un ottimo percorso al GFVIP6. Continua così e fatti rispettare come sai”.

Raffaella Fico il suo percorso al GF Vip

La showgirl al momento si trova all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ma la sua partecipazione è molto sottotono. Parla poco, non vuole apparire tanto nella varie discussioni della casa e sembra anche insofferente a volte. La Fico non sembra affatto quella di sempre, sorridente ed energica. Forse il motivo sta nel fatto di aver lasciato solo il fidanzato Piero Neri. Di cui per altro in questi giorni si parla moltissimo. Pare infatti che qualcosa non quadri nella relazione della Fico con l’imprenditore. Alcuni voci esterne giurano che lui sia ancora innamorato della ex Valentina Colombi, in primi proprio quest’ultima ha recentemente confermato la cosa.

D’altra parte Biagio D’anelli afferma di aver avuto tra le mani delle conversazioni inequivocabili tra Neri e la Colombi, dove lui invitava lei sulla barca pagandole il biglietto. Signorini venuto a conoscenza delle voci di corridoio, nella scorsa puntata ha mostrato i titoli di giornale alla Fico e lei senza rimanere affatto sorpresa ha affermato di sapere tutto ma è qualcosa che riguarda il passato, ha precisato anche di fidarsi ciecamente del compagno. Subito dopo Signorini chiede alla Fico di recarsi in giardino dove ad attenderla c’è proprio il compagno Piero Neri. I due inizialmente imbarazzati dalle circostanze e dal fatto di non vedersi da un mese.

Infatti Neri afferma di sentirsi come al primo appuntamento. Signorini interrompe poi il momento per chiedere a Neri di chiarire la situazione riguardo l’ex fidanzata. Lui però non vuole affrontare il tema sostenendo che appartiene al passato mentre oggi il suo presente è Raffaella. Una bellissima dichiarazione che ha emozionato tutti.