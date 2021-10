Sex-appeal alle stelle quando si parla di Melissa Satta: l’ultima istantanea della showgirl prevede un drastico innalzamento delle temperature.

“Affascinante“, ma stavolta scritto in caratteri cubitali, è questo uno dei primi aggettivi che raggiungerà la conduttrice e showgirl di origini sarde, Melissa Satta, soltanto a pochi minuti dalla sua ultima pubblicazione su Instagram.

Classe 1986, attualmente nei panni di co-conduttrice provetta nella trasmissione di “Sky Calcio Sport“, e invece protagonista di noti format come “Gol Deejay”, in onda sempre su Sky, e di “Missione Beauty” sul secondo canale Rai, l’ex valletta e velina nata negli Stati Uniti, e di cui ancora oggi mantiene la cittadinanza, vanta nuovamente in questo 2021 un ruolo di primo piano sul piccolo schermo.

Melissa Satta, spacco vertiginoso: il termometro esplode “uno schianto”

