Si inserisce con prepotenza una nuova polemica in Serie A. L’attaccante della big stavolta non ci sta e sbotta davanti a tutti.

Non ci sarebbe stato molto da festeggiare, nonostante la recente vittoria raggiunta, per un solo membro in particolare di una big in cocente lotta per il podio in Serie A.

Il team nerazzurro, posizionatasi attualmente al terzo posto in classifica, in seguito al trionfo della squadra in un soddisfacente 2-1 con il Sassuolo lo scorso sabato, 2 ottobre, starebbe valutando l’ipotesi di iniziare a prendere degli utili provvedimenti sul comportamento attuato in questi ultimi giorni da uno dei suoi attaccanti finora prediletti.

Serie A, l’attaccante di una big polemizza: “Non sono nel posto giusto”

Entrando nel merito della situazione il tutto avrebbe avuto inizio con la pubblicazione di alcune frecciatine sul web da parte dell’attaccante nerazzurro Alexis Sánchez. Dopo aver pubblicato soltanto sei giorni fa, sul suo profilo Instagram, una serie di scatti che lo ritraevano piuttosto sorridente ed in ottima forma nel corso di un allenamento, in vista delle prossime sfide di Champions League, l’attaccante avrebbe cambiato strada esprimendo a pieno e piuttosto chiaramente il suo parere.

Alexis non sente più di brillare come vorrebbe. O meglio di non essere valorizzato dalla squadra con cui dovrebbe poter dare il massimo. L’ultima giornata in panchina con il Sassuolo, su decisione protratta del mister Simone Inzaghi, pare abbia dunque partorito un evidente desiderio di protestare nel giocatore. Il quale ha pubblicato sul suo profilo l’immagine di una Ferrari ricoperta di sabbia, con tanto di sottotitoli. “Puoi valere molto, ma se sei nel posto sbagliato non brillerai“.

Il periodo d’oro sembra essere passato dunque per Sanchez, che potrebbe essere perciò soggetto a cambiamenti repentini di programma da parte della società. Una delle corde dolenti pare sia in primis lo stipendio del calciatore cileno, visto forse in questo preciso momento come un ostacolo a quello che dovrebbe essere il costante avanzamento della società.