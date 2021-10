Serie B, risultati e classifica dopo 7ª giornata di campionato

Si è conclusa la 7ª giornata del campionato di Serie B 2021/22: i risultati delle partite e la classifica del torneo cadetto.

Con le partite che si sono disputate ieri è terminata la 7ª giornata del campionato di Serie B 2021/22.

Il settimo turno del torneo cadetto si è aperto venerdì 1 ottobre con la partita tra Lecce e Monza che ha visto i salentini vittoriosi per 3-0. In gol Gabriel Strefezza al 45+1′, Francesco Di Mariano al 55′ e Massimo Coda al 70′.

Sei le gare nel corso della giornata di sabato 2 ottobre. Successo per l’Alessandria sul Cosenza per 1-0 grazie alla rete di Matteo Di Gennaro al 78′.

Passa il Cittadella sul campo del Frosinone per 0-1 con la realizzazione di Orji Okwonkwo al 54′.

Pareggio per 2-2 tra Crotone e Ascoli. Per i calabresi doppietta di Simone Canestrelli all’8′ e al 20′, giocatore poi espulso al 54′. Per i bianconeri marcature di Federico Dionisi al 26′ e di Soufiane Bidaoui al 90+4′.

Vittoria per la Cremonese per 2-0 sulla Ternana grazie ai gol di Luca Zanimacchia al 44′ e di Samuel Di Carmine al 73′.

Successo per 2-0 anche per il Pisa sulla Reggina con l’autogol di Thiago Cionek al 6′ e la rete di Lorenzo Lucca su calcio di rigore al 68′. Calabresi in dieci a causa dell’espulsione di Alessandro Micai.

Pari per 2-2 tra SPAL e Parma. Ducali avanti grazie alle realizzazioni di Gennaro Tutino al 27′ e di Franco Vazquez al 68′, calciatore poi espulso al 90+3′. Rimonta degli spallini con le reti di Federico Viviani all’82’ e di Lorenzo Colombi al 90+1′.

Nella giornata di ieri domenica 3 ottobre successo esterno del Como sul Brescia per 2-4. Per gli ospiti in gol Alberto Cerri al 14′, Antonino La Gumina al 47′, Alessandro Bellemo all’89’ e Ettore Gliozzi su calcio di rigore al 90+4′. Per i padroni di casa reti di Rodrigo Palacio al 45′ e di Riad Bajic all’84’. Questi ultimi con un uomo in meno dal 90+1′ a causa dell’espulsione di Fran Karacic.

Vittoria anche per il Vicenza per 2-4 sul campo del Pordenone. Realizzazioni dei veneti siglate da Samuele Longo al 30′, Alessandro Di Pardo al 43′, Riccardo Meggiorini su rigore all’82’, Anthony Taugourdeau al 90+3′. Per i neroverdi marcature di Michele Camporese al 45′ e di Nicolò Cambiaghi al 55′.

Infine nessun gol tra Benevento e Perugia, partita conclusasi sul risultato di 0-0.

Serie B, i risultati delle partite della 7ª giornata di campionato

Alessandria-Cosenza 1-0

Cremonese-Ternana 2-0

Crotone-Ascoli 2-2

Frosinone-Cittadella 0-1

Pisa-Reggina 2-0

SPAL-Parma 2-2

Brescia-Como 2-4

Pordenone-Vicenza 2-4

Benevento-Perugia 0-0

La classifica dopo la 7ª giornata del campionato cadetto

Pisa 19

Cremonese 15

Lecce, Brescia 14

Ascoli 13

Benevento, Cittadella 12

Frosinone, Perugia, Reggina, Cosenza 10

Parma, Monza 9

SPAL 8

Ternana 7

Como 6

Crotone, Alessandria 4

Vicenza 3

Pordenone 1