Uno sguardo all’incredibile quotidianità della conduttrice Lucilla Agosti si trasforma in un trionfo di complimenti: una “sexy dea” così non si era mai vista.

L’attrice, conduttrice ed opinionista classe 1978, Lucilla Agosti, ha deciso di affermarsi in maniera del tutto anticonvezionale vestendo i panni di una divina paladina con a cuore la salvaguardia del nostro pianeta.

Entrando nel merito dei dettagli, il modus operandi esibito nell’attività svolta dall’intraprendente nata sotto il segno della Vergine, in questo lunedì 4 ottobre, apparirà agli occhi dei suoi fan come un contenuto che, realizzato in un ambiente del tutto naturale, conquisterà un risultato di audience ed appagamento di gran lunga “migliore di Linea Verde“.

Leggi anche —>>> “Pensavo di aver visto la Madonna… ” Andrea Delogu: quando resisterle è impossibile – FOTO

Lucilla Agosti dea in shorts inguinali: la sexy FOTO in giardino

PER VEDERE LUCILLA AGOSTI ” SEXY DEA IN SHORTS”, VAI SU SUCCESSIVO.