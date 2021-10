“Sposami” Shaila Gatta, lato A in mostra: celestiale, che paradiso – FOTO

Shaila Gatta si fa sempre più bella, l’ex velina sfoggia una foto mozzafiato e i fan impazziscono per così tanta bellezza

Shaila Gatta ha appena salutato il pubblico di “Striscia la notizia” ma non i suoi fan che la seguono su Instagram dove condivide con loro scatti bollenti e strepitosi.

Classe 1996, direttamente da Napoli, si è fatta conoscere dagli italiani prima come ballerina per “Ciao Darwin” e poi come velina per il tg satirico in onda su Canale 5. In questa fantastica esperienza ha conosciuta la sua collega Mikaela Neaze Silva.

Shaila Gatta, scatto afrodisiaco: che lato A – FOTO

Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 (@shaylinka)

Molto attiva sui social, Shaila Gatta è seguita da più di ottocentomila follower ai quali regala foto strepitose che in un batter d’occhio diventano virali. Dopo l’esperienza a “Striscia la notizia”, l’ex velina è pronta a vivere nuove avventure. Per il momento lavora per campagne pubblicitarie.

La sua ultima foto riguarda una di esse, Shaila sfoggia uno scatto in bianco e in nero dove si lascia andare ad una posa seducente e ad uno sguardo unico. Indossa un paio di jeans e una giacca di velluto le copre la parte superiore, precisamente il suo lato A.

Il trucco c’è e i capelli sono sciolti, in poco tempo ha già conquistato like e commenti di ogni tipo. “Meravigliosa” scrive qualcuno, poi ancora “Sposami” e qualcun altro aggiunge: “Sei bellissima”.

E’ ancora molto giovane e con una carriera attiva e piena di esperienze. Cosa le riserverà il futuro ancora non lo sa, ma l’intraprendenza e la determinazione le recheranno grandi risultati sotto ogni punto di vista.

Non ci resta che aspettare notizie da parte sua, la sua bellezza è intramontabile e la sensualità non è da meno. I fan la adorano e la ammirano.