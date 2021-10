Blackout sui social: utenti Facebook, Whatsapp e Instagram sul piede di guerra. Cosa succede

Gli utenti Facebook, Whatsapp e Instagram accendono le polemiche sul web per il mal funzionamento dei social.

Facebook, WhatsApp e Instagram down, problemi per i social di Mark Zuckerberg. Crollo improvviso per le tre piattaforme più diffuse tra gli utenti sul web. «Sorry, something went wrong», è la scritta apparsa su Facebook. Stessa sorte per Instagram con il feed che non si aggiorna e WhatsApp che al momento risulta bloccato.

Facebook, WhatsApp e Instagram down: cosa succede

La notizia si è diffusa velocemente attraverso Twitter con numerosi utenti che hanno segnalato il disagio. Gli hashtag #whatsappdown, #instagramdown e #facebookdown sono volati subito in cima alle ricerche. Non è ancora chiaro cosa sia successo. Al momento dall’azienda non è arrivata alcuna spiegazione.

Gli utenti cercano di interagire in qualche modo con gli interlocutori dall’altra parte dello schermo, ma tutto risulta vano. Il disagio che si è venuto a creare durante questi minuti ha fatto innervosire milioni di persone.

Attraverso i social network c’è chi lavora o spende la maggior parte del proprio tempo per ricavare benefici e vantaggi di qualsiasi genere. Ora l’interrogativo è lecito e pone l’attenzione sulle tempistiche di ripristino.

Dall’unità centrale del sistema che amministra tutto il sistema avranno riscontrato più di una difficoltà tecnica. Non è la prima volta d’altronde che si verifica un problema simile che già meno di un anno fa a questa parte gettò nello sconforto più totale diversi utenti.

Ci si augura dunque che la situazione torni nuovamente alla normalità nel più breve tempo possibile, dando agli utenti una nuova possibilità di interazione sociale, magari anche più aggiornata.