Anticipazioni della prossima puntata di Un Posto al Sole. Marina e Roberto sono sempre più vicini. Intanto Niko vive momenti di grande angoscia

Terzo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, la nostra tanto amata soap opera napoletana. Susanna è stata aggredita oramai più di un mese fa e Niko sta cercando disperatamente la verità sulla faccenda. Ha due pesi addosso: quello di trovare l’aggressore che ha fatto del male alla sua ex fidanzata e soprattutto scagionare suo padre, che per la polizia è l’unico indiziato. Proseguendo queste indagini, Niko finirà per mettersi in una situazione molto scomoda che gli farà vivere dei grandi momenti di angoscia.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Negli ultimi episodi ne sono successe davvero di tutti i colori, ma una delle storyline che sta maggiormente appassionando il pubblico, è quella di Marina e Fabrizio. La loro crisi matrimoniale peggiora ogni giorno di più, e Marina che all’inizio era molto comprensiva, sta cominciando a perdere le staffe. Il fatto che Fabrizio stia avendo problemi al Pastificio, non giustifica i suoi comportamenti. Tra il suo perenne malumore e la sua gelosia per Roberto che non cessa a fermarsi, Marina è disperata e Fabrizio precipita sempre di più in vortice di autolesionismo che potrebbe portarlo a vivere dei momenti molto critici. Improvvisamente Marina si ritroverà a trovare molti di conforto la vicinanza di Roberto Ferri, che da settimane sta tentando un approccio con lei. Potrebbe essere la volta buona, questa, per un loro ritorno di fiamma.

Ma torniamo a parlare dei più giovani: Patrizio si metterà di nuovo nei guai? Quello che sappiamo, è che si ritroverà a ricevere una grande lezione di vita da sua madre Ornella.