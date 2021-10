“Uomini e Donne” anticipazioni 5 ottobre: volano schiaffi in studio

Uomini e Donne, anticipazioni di martedì 5 ottobre 2021. Joele viene eliminato nella prossima puntata: intanto volano schiaffi in studio tra altri protagonisti

Secondo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, settimana che è cominciata in modo piuttosto strano. Ida e Marcello, che sembravano così felici e affiatati insieme, stanno vivendo il loro primo momento di crisi. Per certi versi, questa crisi è stata considerata da molti immotivata. Marcello non ha compreso fino in fondo i motivi che hanno spinto Ida a raffreddarsi con lui, mentre l’opinionista Tina Cipollari ha accusato Ida di essere lei il problema, perché riesce sempre a far scappare tutti gli uomini.

Uomini e Donne, anticipazioni della prossima puntata

Stavolta al centro dello studio dovrebbe esserci Graziano, che sarà il protagonista indiscusso della prossima puntata. Il cavaliere rivelerà di aver vissuto un momento davvero molto critico e per certi versi soprattutto inaspettato. Infatti Graziano rivelerà troppi dettagli del suo appuntamento con una dama e questo la farà infuriare, pare infatti che in studio voleranno diversi schiaffi. Dovrà intervenire Maria De Filippi per riportare un po’ di ordine. Per quanto riguarda Joele, invece, il suo addio è stato rimandato alla prossima puntata. Sarà la corteggiatrice Ilaria ad essere coinvolta nella faccenda: quest’ultima, intervistata da Fanpage, ha detto di non pensare che il tronista avesse delle cattive intenzioni e di averlo visto davvero in difficoltà durante il momento in cui è stato smascherato dalla conduttrice del programma. Qual è davvero la verità? Non ci resta che attendere la fine della settimana, a questo punto.

Cos’altro vedremo nella prossima puntata? Per scoprirlo non ci resta che attendere l’imperdibile appuntamento di domani su Canale Cinque alle 14:45.