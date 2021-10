Adele, dopo sei anni di silenzio arriva il nuovo album: tutti gli indizi

Dopo sei anni di silenzio la cantante britannica Adele sembra essere pronta a tornare sul palco: ecco i primi indizi che portano al nuovo album.

Dopo tanti anni di silenzio i fans di Adele sono di nuovo in subbuglio: sembra infatti che l’artista sia pronta a tornare sul palco con un nuovo album, e l’attività di promozione è iniziata in maniera davvero particolare. Il prossimo album, se arriverà davvero, sarà il quarto nella discografia della cantante 33enne. Adele ha pubblicato il suo primo album “19” a gennaio 2008, il secondo “21” a gennaio 2011 e il terzo “25” nel novembre 2015. Dopo sei anni senza musica la cantautrice britannica potrebbe tornare con uno degli album più attesi di sempre, dedicato alla fine della relazione con l’ex marito Simon Konecki.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Il Volo, la notizia è sconvolgente: “C’è un nuovo membro”. Di chi si tratta?

Adele, il nuovo album si intitolerà “30”?

Potrebbe interessarti leggere anche —> Ultimo, l’annuncio che tutti stavano aspettando: sorpresa in arrivo

Adele dedica molto tempo alla costruzione dei suoi album musicali, che infatti sono sempre usciti con due o tre anni di distanza l’uno dall’altro. Già nel 2019 l’artista aveva spoilerato il nome del nuovo album su Twitter, chiacchierando con i suoi fans e prendendoli un po’ in giro: “30, per farvi dispetto, sarà un disco drum n bass” aveva scritto. Sarebbe quindi “30” il titolo del suo quarto album, perfettamente in linea con i precedenti nomi, scelti rispecchiando l’età che aveva Adele quando ha iniziato a lavorare alle canzoni contenute in ogni disco.

La promozione del nuovo album è iniziata in maniera un po’ ambigua. In Inghilterra i fans della cantautrice hanno notato la comparsa di cartelloni pubblicitari completamente vuoti eccetto il numero “30” scritto grande al centro. Le pubblicità, comparse negli ultimi giorni, potrebbero essere l’inizio di una campagna più ampia. Un conduttore radiofonico inglese, inoltre, martedì scorso ha pubblicato un tweet che recitava: “Il nuovo singolo di Adele, fuori questa settimana”. Il messaggio è stato cancellato pochi minuti dopo la pubblicazione, e per il momento Adele non ha né smentito né confermato i pettegolezzi che sperano nell’arrivo di un suo nuovo lavoro

Anche in Italia i fans dell’artista sembrano essersi risvegliati da un sonno lungo sei anni, e sono finalmente pronti a riaccogliere la loro beniamina a braccia aperte.