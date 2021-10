Adriana Volpe incidente sexy al Grande Fratello Vip, il seno fuoriesce dall’abito – FOTO

La bella opinionista Adriana Volpe è bellissima e sensuale sul palco del GF Vip con indosso un abito scollato sul decolleté, esce tutto

Adriana Volpe ieri sera era bellissima in prima serata su canale 5 al Grande Fratello Vip. Indossava un abito lungo attillato con scollo incrociato e scoperto sul decolletè, da svenire. Il seno fuoriusciva dall’abito e la Volpe non se ne accorgeva, l’incidente sexy è stato comunque apprezzato da molti. I commenti sotto la foto sono tantissimi:“Molto bella brava e direi anche se non è da tutti, ironica”, “Mai nessuna sarà alla tua altezza sei unica e impeccabile”.

LEGGI ANCHE>>>“Meravigliosa” Francesca Michielin mostra il suo lato migliore: strepitosa – FOTO

Adriana Volpe criticata ieri sera al Grande Fratello Vip per una scelta su un concorrente

View this post on Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Attraversa i binari per raggiungere la sorella: donna travolta e uccisa da un treno

La Volpe ieri sera e anche oggi è stata criticata fortemente per una scelta presa nei confronti della concorrente Soleil Sorge. I fan indignati scrivono:“Adriana ti seguivo ma dopo la tua pessima uscita di ieri sera su Soleil non ti seguirò più..sei falsa come Sonia, deludente”. “Stai diventando peggio della tua socia..ma ci prendete per i fondelli?”. E ancora:”Mi hai deluso tantissimo ti credevo diversa, sei una burrattina…per 2 soldi che ti avranno proposto l’hai voluta salvare anche tu..vergognosa la tua scelta di ieri sera salvando anche tu nuovamente questo personaggio..programma finto di raccomandati”.

Il motivo di questi attacchi nei confronti della Volpe, riguarda la scelta di ieri sera di salvare Soleil Sorge dalle nomination. Nella puntata precedente la stessa cosa era stata fatta da Sonia Bruganelli e anche lei aveva ricevuto moltissime critiche. Soleil è diventata ben presto impopolare nella casa del GF Vip ma anche tra il pubblico. A causa del suo modo si fare irruente, arrogante e per i suoi toni sopra le righe e spesso offensivi. In particolare nelle scorse puntate è scoppiato un vero e proprio caso nel reality dopo che la Sorge ha rivolto queste parole:”Smettetela di urlare così sembrate delle scimmie”, a Sammy e Ainett Stephens.

Entrambi questi ultimi sono stranieri di origine, Sammy proviene dall’Egitto e Ainett è originaria del Venezuela. Tutti e due si sono sentiti attaccati nel profondo interpretando quelle parole come una atto di razzismo da parte di Soleil nei loro confronti. A quel punto si sono scatenate anche le cosiddette princess anche loro di origini straniere, Etiopi per la precisione. C’è stata una vera e propria presa di posizione contro Soleil e la Bruganelli ha voluto salvarla per evitare che tutti si coalizzassero contro di lei facendo da branco.

Nella puntata di ieri Adriana ha voluto fare la stessa cosa con disappunto del pubblico. Il motivo è semplice, Soleli è un personaggio che crea dinamiche interessanti nella casa e questo fa show è inevitabile. Per questo motivo continuano a salvarla all’infinito. Staremo a vedere per quanto tempo riuscirà a resistere la bella Soleil ora che ha quasi tutti contro.