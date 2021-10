In pochi ricordano il battibecco tra Alessia Marcuzzi e Simona Ventura a “L’isola dei Famosi”: le due conduttrici non si risparmiarono parole al veleno

Un passaggio di testimone non semplice, quello tra Alessia Marcuzzi e Simona Ventura. La moglie di Paolo Calabresi Marconi, nel 2015, prese le redini de “L’isola dei Famosi“, il reality che la Ventura aveva condotto su Rai 2 per otto lunghissimi anni. La Marcuzzi, alle prese con il format che portava la firma della Ventura, dimostrò per l’ennesima volta il proprio indiscusso talento.

Nel 2016, Super Simo decise di accettare la proposta che nessun fan si sarebbe mai aspettato: quella di salpare per l’Honduras e di mettersi alla prova come concorrente. Ovviamente, la deformazione professionale della Ventura la portò a scontrarsi svariate volte con Alessia. Una lite, in particolare, aveva lasciato i telespettatori di stucco. Ve la ricordate?

Alessia Marcuzzi, la sfuriata contro Simona Ventura: offese pesanti

Gestire i naufraghi abbattuti dalla fame e dalle condizioni meteorologiche dell’Honduras non è mai stato semplice per Alessia Marcuzzi. Tuttavia, l’impresa non si rivelò mai tanto ardua come nel 2016, edizione in cui, tra i concorrenti, figurava la splendida Simona Ventura. La presentatrice, che per otto anni aveva condotto “L’isola dei Famosi” su Rai 2, decise di mettersi alla prova nelle vesti di concorrente. Vesti che, in più di un’occasione, sembravano starle parecchio strette.

Celebre, a questo proposito, fu quella puntata in cui la Ventura battibeccò con la Marcuzzi. All’epoca, Simona si stava difendendo dai suoi compagni, che l’accusavano di aver detto una parolaccia. “Non le ho mai dette in vita mia e non le dirò qui, ho la responsabilità di aver fatto l’isola per otto anni” – aveva replicato Super Simo, prontamente zittita da Alessia – “Cosa ci sto a fare? Se vuoi conduci tu da lì e io mi siedo“.

Un battibecco che era rimbalzato su tutti i giornali ed aveva alimentato il gossip per settimane. Fortunatamente, la breve lite innescatasi tra le conduttrici si spense all’istante, senza nessun tipo di rancore da parte delle dirette interessate.