Alfonso Signorini sorprende tutti: obiettivo centrato

Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata del 4 ottobre 2021? Scopriamo insieme i dati Auditel dei programmi e film del palinsesto televisivo italiano

Il 4 ottobre 2021 è stata una serata imperdibile per il pubblico italiano che ha potuto seguire vari programmi e film in televisione. Su Rai 1, Bruno Vespa ha intrattenuto i telespettatori con “Porta a porta- Speciale Edizioni”.

Su Canale 5, invece, Alfonso Signorini è tornato con una nuova puntata del “Grande fratello vip”. Chi ha vinto la gara di share e ascolti di ieri sera? Scopriamo insieme i dati.

Ascolti tv: chi è il vincitore del 4 ottobre?

Bruno Vespa con il suo speciale “Porta a porta” non è riuscito a conquistare il primo posto. L’audience per Rai 1 non è stato quello sperato, solo 1.431.000 spettatori pari all’8.5% di share hanno seguito la trasmissione.

In pole position c’è Alfonso Signorini che con “Grande fratello vip” ha conquistato la prima posizione e 3.131.000 spettatori pari al 21.6% di share.

Scopriamo insieme quali sono i dati dei restanti programmi e film della serata del 4 ottobre 2021:

Rai2: prima puntata di “Quelli che il Lunedì” 790.000 spettatori pari al 4.3% di share.

Italia 1: l’esordio di Mystery Land – La Grande Favola dell’Ignoto 782.000 spettatori con il 4% di share.

Rai3: Maschi Contro Femmine 1.338.000 spettatori pari ad uno share del 6.2%.

Rete4: “Quarta Repubblica” 570.000 spettatori con il 3.5% di share.

La7: “TGLA7 Speciale Elezioni” 825.000 spettatori con uno share del 4.5%.

Tv8:Creed II 504.000 spettatori con il 2.6% di share.

Nove: Little Big Italy 593.000 spettatori con il 2.7% di share, nel primo episodio, e 299.000 spettatori con il 2.5% di share, nel secondo.

Questa sera non perdetevi un altro episodio di Morgane detective geniale su Rai 1, “Cartabianca” su Rai3, un’altra puntata di “Luce nei tuoi occhi” su Canale 5 ed infine su Italia 1 “Le Iene”. Voi avete già deciso cosa seguire? C’è l’imbarazzo della scelta.