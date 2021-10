Bella e rilassata, Ambra Angiolini ci regala un momento intimo della sua giornata. Per i fan c’è solo da applaudire

Ambra Angiolini è una donna molto riservata. Fin da sempre ha cercato di preservare la sua vita privata dai riflettori che inevitabilmente, per via del suo lavoro, le vengono puntati addosso. Del resto i suoi compagni non hanno aiutato essendo celebri anche loro. Prima Francesco Renga e ora Massimiliano Allegri, accentuano l’attenzione mediatica su di lei.

Ecco perché intorno alla bella e brava attrice c’è sempre tanto rumore e curiosità. Ora gli occhi sono tutti puntati sulla sua nuova casa. La ex del cantante di “Angelo”, infatti, ha deciso di lasciare Brescia e di trasferirsi a Milano andando a vivere con l’allenatore. La notizia si è diffusa a macchia d’olio e l’interesse dilaga.

Ambra Angiolini, relax da 110 e lode: il VIDEO

Momento di relax per Ambra Angiolini che si concede un bel trattamento al viso. Per mantenersi giovani ed in forma lo sport e l’alimentazione sono importarti ma anche i trattamenti che ci sono oggi, altamente specializzati, aiutano.

E così in un lunedì mattina come gli altri, la bella attrice ha deciso di concedersi una piccola coccola per sé. Un trattamento al viso con un macchinario di ultima generazione. Lei non si nasconde e lo mostra nelle Instagram Stories.

Sdraiata sul lettino con tanto di fascia nei capelli e accappatoio addosso, Ambra si rilassa e nel mentre fa una breve panoramica dell’ambiente. Senza trucco, lei è sempre bella ed il macchinario non può far altro che accentuare un regalo già fatto da madre natura.

L’ex compagna di Francesco Renga addosso ha solo l’accappatoio ed i fan che la amano non possono fare a meno di guardarla. Lei non condivide molto di questi momenti così intimi e dunque bisogna approfittarne.

L’accappatoio si apre solo un po’ sul collo. C’è chi vorrebbe di più ma per il momento i suoi follower godono di questo. Appalusi per lei ed i sogni volano lontani. Gli anni passano ma Ambra è come il vino, più “invecchia” e più diventa “buona”.