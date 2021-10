Ogni post di Ambra Lombardo raccoglie un vero e proprio tripudio di like, unica reazione possibile alla bellezza della modella, esibita in immagini che tolgono il respiro agli utenti. Shooting e scatti personali, che siano momenti di lavoro o di svago non importa: l’avvenente sensualità della modella siciliana non lascia scampo ai fan, che non possono fare a meno di ammirarne la visione.

“Che panterona!“, “Sexy e bellissima“, “Meravigliosa“, sono solo alcuni dei commenti presenti di seguito alle immagini condivise dall’ex gieffina, questa volta in una versione inedita ed estremamente seducente. A bordo di un’auto sportiva rossa fiammante, sfoggia un total black da urlo, composto da leggings aderenti e giacca di pelle, abbinati agli stivali alti fin sopra il ginocchio con tacco vertiginoso.