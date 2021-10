Una domande legittima per un’immagine del tutto inattesa, in diretta dalla casa di Chiara Ferragni qualcosa di insolito spiazza i suoi fan.

Amata in tutto il mondo per le sue doti da imprenditrice, i suoi outfit inconfondibili ed il suo stile di vita al passo con i tempi, la Chiara Ferragni nazionale, dopo aver assistito alla dedica d’amore più longeva e risonante della nostra epoca realizzata dal suo Fedez, con il brano già divenuto virale di “Meglio Del Cinema“, si è lasciata inaspettatamente andare in questo ultime ore ad alcune considerazioni.

Nella giornata di oggi, martedì 5 ottobre, icona di una Milano alla moda e mai così internazionale come in questo 2021, la fashion blogger cremonese classe 1987 ha spiazzato il suo pubblico social con la pubblicazione di alcuni scatti inediti. Il web non perderà altro tempo a riguardo, cimentandosi in tale quesito: “che animale è?”

