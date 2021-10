“Cos’è caldo se non fuoco?”, Antonella Mosetti scollatura travolgente, curve esplosive al limite: divina – FOTO

Antonella Mosetti immortala un primo piano travolgente con una scollatura al limite delle censura. Fenomenale come poche.

L’ex divinità ed ex concorrente di “Non è la Rai“, Antonella Mosetti ha fatto innamorare tutti i suoi fan a prima vista, in seguito ad un primo piano su Instagram solo per cuori forti.

L’opinionista tv nei salotti televisivi di gossip della Mediaset ha lasciato di nuovo il segno in merito ad una bellezza stratosferica che nonostante l’età vuole ancora la sua parte. Proprio grazie all’avvenenza sui social network, la diva dello spettacolo ha vinto la sua personale “battaglia” contro i detrattori.

Diverse volte lei e la figlia sono finite per essere risucchiate nel calderone delle critiche, ma con gran coraggio e consapevolezza dei propri mezzi son riuscite a rialzarsi. “Sempre sarò l’eccezione di un difetto” recita l’ultimo post della Mosetti, che rilancia ancor di più le sue ambizioni di diva dello spettacolo dal sapore vivace

L’ex velina di “Non è la Rai” batte tutti sul tempo: vietata ai minori

