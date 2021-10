Arisa l’ha rifatto di nuovo. Il colpo di testa non è passato inosservato: “Stupenda” – FOTO

Arisa. La cantante di origine lucana ha tante novità in arrivo sia dal punto di vista musicale, sia sul fronte televisivo. Sfoggia un nuovo incredibile look: spiegati i motivi

Annata davvero impegnativa quella passata dalla cantante Arisa, sia dal punto di vista professionale che privato.

Nella passata edizione è stata attenta e capace coach del talent show “Amici di Maria De Filippi”, affiancando la celebre Lorella Cuccarini. Ha partecipato al Festival di Sanremo com il brano “Potevi fare di più” scritto appositamente per lei da Gigi D’Alessio. Tra aprile e luglio ha presentato i suoi ultimi singoli, “Ortica” e “Psyco”, che preannunciano l’uscita del nuovo album, ancora in lavorazione ma che uscirà nei prossimi mesi.

Arisa, affranta sui social. Lacrime per la cantante ma pronta a ripartire

La vita privata della cantante Arisa è stata segnata dai vari alti e bassi della storia d’amore con il suo (ormai ex) fidanzato Andrea Di Carlo. Pare che il manager abbia chiuso definitivamente il rapporto con la celebre artista poiché si accompagnerebbe a una nuova fiamma, di professione psicoterapeuta.

Chissà, dunque, se le parole affrante di Arisa lasciate pubblicamente su Instagram abbiano un riferimento a questo episodio personale. La cantante appare in una fotografia con gli occhi carichi di lacrime e il trucco visibilmente sfatto. Scrive: “Io non ho paura di piangere. Quando è il momento mi aiuta a smacchiare il mio cuore da acari e pappataci. Poi lo ristendo al sole e si riparte. Sai che me frega di quello che non va?”

Continua poi con un messaggio di speranza: “Io penso a quello che va. C’è sempre qualcosa che va, fosse piccola piccola ma c’è.. non diamola per scontata, che quello che non va ruba sempre tutte le attenzioni. Anche noi non siamo una sola cosa, cerchiamo di guardarci con gli occhi di chi ama, almeno noi, sempre. P.S: Non piango mai due volte per la stessa cosa”.

L’artista guarda dunque al futuro, all’album di prossima uscita e alla sua nuovissima avventura televisiva che la vedrà nelle vesti di concorrente e danzatrice nel programma di Rai Uno di Milly Carlucci “Ballando con le Stelle”. Il debutto è previsto per il 16 Ottobre insieme al maestro Vito Coppola.

Arisa ci ha abituato a cambi di look repentini. Se la scorsa stagione sfoggiava una lunghissima criniera di capelli scuri, l’ultima foto rilasciata sul web, mostra un ennesimo stravolgimento.

L’acconciatura cortissima e rasata aveva subito anche una modifica nel colore. “Perché sei rasata a zero, e perché hai tinto i tuoi capelli?” – aveva chiesto una fan. La risposta è presto giunta dalla diretta interessata: “Mi sono rasata i capelli per far riposare un po’ il cuoio capelluto dalla trazione dell’extension, bionda perché volevo darmi luce”.

Giunge adesso letteralmente un nuovo colpo di testa. I capelli di Arisa hanno un colorito viola, molto moderno e sbarazzino. Nuova vita, nuovo inizi e nuovo look. “Stupenda” – scrivono i suoi follower.