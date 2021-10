Insieme all’autunno, anche le infezioni virali tornano alla ribalta: la lotta contro raffreddore e mal di gola è più semplice con questi 5 alimenti.

Insieme all’autunno, anche le piccole infezioni virali tornano alla ribalta. Acuite dall’ormai persistenza del coronavirus, i virus influenzali riprendono vita sotto forma di improvvisi raffreddori e mal di gola. Anche questa volta, la soluzione è presente a tavola: esistono diversi rimedi naturali per aiutare il nostro organismo a superare questi piccoli problemi di salute; basterebbe prediligere alcuni piatti rispetto ad altri. Ma quali? In questo articolo vi indicheremo cinque alimenti primi in classifica nella lotta contro i vari sintomi influenzali.

Cinque alimenti contro il mal di gola

Le sensazioni di bruciore, irritazione e dolore che spesso accompagnano il mal di gola e il raffreddore a volte possono rendere davvero difficile la deglutizione o la semplice comunicazione. Ecco cinque alimenti adatti ad alleviare questi fastidiosi disagi.

Miele: grazie alle sue proprietà antibatteriche, il miele è probabilmente il miglior alimento contro tosse e mal di gola. Si consiglia il consumo di miele di eucalipto o di abete per avere un effetto immediato e con maggior efficienza. Bastano due cucchiai aggiunti a un infuso caldo e l’azione ipertonica e osmotica del miele estrarrà acqua dai tessuti infiammati, riducendo sensibilmente gonfiori e dolori.

Zenzero: in soccorso al sistema immunitario, lo zenzero è efficace non solo contro il mal di gola ma soprattutto altri sintomi, quali raffreddore e congestione nasale. Aggiunto a un tè caldo o a una tisana, la radice donerà equilibrio al tuo organismo.

Carote: specie se cotte, il consumo di carote è altamente consigliato per combattere i sintomi influenzali. Grazie alla considerevole quantità di vitamina C (anche dopo la cottura), questo vivace ortaggio è utile per sanare i tessuti danneggiati dalla tosse.

Cipolla: Facile da inserire nelle ricette, la cipolla è tesoriera di sostanze antinfiammatorie e antinfettive: aiuterà a fluidificare le secrezioni e a favorire l'espulsione del muco.