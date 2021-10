“Beautiful”, anticipazioni puntata 5 ottobre: il segreto di Steffy

Beautiful, anticipazioni 5 ottobre: Steffy nasconde un terribile segreto a Thomas. Liam discute con il dottor Finnegan.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Liam preoccuparsi per le condizioni di salute di Steffy. La Forrester è sempre più irascibile e sempre più evidentemente segnata dall’incidente in moto. Lo Spencer ha dunque deciso di parlare con il dottor Finnegan, il medico che sta seguendo il suo caso, ma è rimasto turbato nel realizzare quanto intimi siano diventati i due. Finn conosce dettagli molto personali della vita di Steffy e sembra approcciarsi a lei in maniera tutt’altro che professionale. Il suo strano comportamento ha attivato un campanello di allarme nella mente di Liam. Nel frattempo, Steffy ha chiesto a Vinny di procurargli delle pillole in grado di sostituire i farmaci che Finn non sembra volerle prescrivere. La droga le è stata consegnata da un ignaro Thomas tramite un peluche regalato dall’amico alla sorella.

Beautiful, anticipazioni 5 settembre: Finn si difende

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Steffy nasconderà il peluche regalatole da Vinny. La Forrester sa di star facendo una cosa sbagliata e non vuole che né Thomas né Finn lo scoprano.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo inoltre che Liam solleverà dubbi circa la professionalità di Finn. Secondo lo Spencer non è normale che il medico sappia così tante cose riguardo alla sua paziente e gli intima perciò di stare alla larga da lei. Steffy ha sofferto fin troppo e non ha bisogno di un altro uomo che la illuda. Io dottor Finnegan, dal canto suo, difenderà la sua professionalità e giurerà di non essere coinvolto sentimentalmente.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda martedì 5 ottobre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.