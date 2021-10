Bianca Guaccero non sta più nella pelle: che meravigliosa notizia

Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata del 30 settembre 2021? Scopriamo insieme i dati Auditel. Tutti i dettagli

Ieri sera 30 settembre 2021 è stata un’altra serata all’insegna dell’intrattenimento per il pubblico italiano che ha potuto seguire diversi programmi e fiction. Su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata di Fino all’ultimo battito con Marco Bocci, Bianca Guaccero e Fortunato Cerlino.

Su Canale 5 Ilary Blasi ha fatto compagnia ai telespettatori con un altro episodio di “Star in the star”, chi avrà vinto la gara di share e ascolti? Scopriamolo insieme.

Ascolti tv: chi è il vincitore del 30 settembre 2021?

Fino all’ultimo battito si è aggiudicato il primo posto, intrattenendo 3.620.000 spettatori pari al 18.8%. In particolare nel primo episodio 3.935.000 con uno share del 17.5% e nel secondo episodio 3.443.000 con lo share del 19.7%.

A seguire, in seconda posizione, “Star in the star” con Ilary Blasi su Canale 5 ha conquistato 1.880.000 spettatori pari al 10.6% di share, Remix: 997.000 e share 11.5%.

Scopriamo i dati degli altri programmi e film che hanno fatto compagnia al pubblico italiano:

Rai2: “Con Air” 946.000 spettatori pari al 4.6% di share.

Italia 1: Chicago Med 940.000 spettatori con il 4.8% di share.

Rai3: la seconda puntata di “Lui è Peggio di Me” 803.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%.

Rete4: “Dritto e Rovescio” 853.000 spettatori con il 5.6% di share, presentazione di 11 minuti: 793.000 – 3.4%.

La7: “PiazzaPulita” 1.042.000 spettatori con uno share del 6.6%.

Tv8: l’incontro di Europa League Lazio – Lokomotiv Mosca 855.000 spettatori con il 3.9% di share.

Nove: l’esordio della quinta edizione de “Il Contadino Cerca Moglie” 488.000 spettatori con il 2.3% di share.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di “Tale e quale show” con Carlo Conti su Rai1 e su Canale 5 un nuovo appuntamento con Alfonso Signorini con i gieffini della casa del “Grande fratello vip”. Per i più nostalgici, su Italia 1 verrà trasmesso Rambo III. E voi avete già deciso cosa guardare?