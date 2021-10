Calcio, il fuoriclasse vuole andar via, chiesta la cessione

Un fuori classe del mondo calcistico ha monopolizzato l’attenzione. Il desiderio di lasciare la sua squadra è venuto a galla. Scopriamo di chi si tratta.

Talento innato del calcio, attaccante incredibile. Un famosissimo fuori classe ha catturato l’attenzione di tutti a seguito di un suo desiderio inaspettato con cui darebbe le spalle alla sua squadra.

Si tratta del francese Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale della Francia. Già quest’estate alcune voci avevano fatto presagire la sua volontà di dire addio al PSG, ma arriva la conferma a seguito di parole rilasciate dal calciatore stesso.

Kylian Mbappé, il fuori classe stupisce: la richiesta di addio al PSG

“Ho chiesto di andarmene, perché dal momento in cui non ho voluto rinnovare il contratto, volevo che il club avesse un introito dalla mia cessione per avere un sostituto di qualità”, le parole del fuori classe francese. Parole che hanno confermato la sua decisione sul PSG, per lui non più adatto al suo percorso. Messo probabilmente in ombra da Neymar, in forte sintonia con Messi, proprio con quest’ultimo Mbappé non ha intrecciato rapporti ottimali.

Nonostante la sua volontà, nei mesi estivi la sua cessione non è stata messa in atto, ma nel suo cuore la speranza di cambiare squadra è rimasta viva. Malgrado tutto ha continuato a giocare al fianco dei colleghi del Psg dando il suo massimo, cosa che dovrà fare fino alla fine della stagione, in quanto il suo contratto scadrà solo ad allora.

Per ora nel calciatore francese rimane il desiderio di cambiare club, sognando in particolare di passare al Real Madrid, ipotesi realizzabile forse il prossimo anno.

Così Kylian Mbappé potrebbe coronare il suo progetto, lanciandosi in una nuova avventura calcistica. Quattro anni fa, quando era appena diciottenne, ha indossato la maglia del PSG, squadra al fianco della quale ha raggiunto grandi traguardi. Ma per il calciatore è arrivo il tempo di cambiare. In lui forte il desiderio di buttarsi in nuove sfide per la sua crescita professionale.