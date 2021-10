Capelli lucenti e forti in autunno: i rimedi e gli accorgimenti fondamentali!

Date un’occhiata a tutti i rimedi migliori per preservare la salute del vostro capello anche nel periodo autunnale.

L’autunno ormai è arrivato. Nel corso dell’estate vi sarà capitato quasi sicuramente che i capelli si siano seccati a causa del sole e della salsedine. In questo periodo, poi, non capita di rado di assistere ad un indebolimento dei capelli, causato dal passaggio da caldo a freddo.

Per fortuna, ci possono venire in aiuto dei rimedi naturali per avere capelli lucenti e forti anche in autunno.

LEGGI ANCHE—>Acqua di riso sui capelli: come avere una chioma liscia e lucente!

Capelli lucenti e forti in autunno: da dove cominciare?

La prima cosa da tenere a mente è che i capelli non devono essere sottoposti a lavaggi frequenti. Questo perché i lavaggi frequenti possono provocare un indebolimento della chioma.

Il lavaggio frequente, inoltre, potrebbe provocare anche secchezza e forfora. Non lavandoli spesso, potrete fare in modo di preservare la giusta idratazione del capello che, di conseguenza, apparirà meno debole e secco, soprattutto alle punte.

Se ci tenete particolarmente a lavarli in modo frequente, potete optare per lo shampoo a secco. Si tratta di un prodotto che mantiene il capello pulito senza la necessità di lavarlo con acqua e, quindi, sottoporlo ad uno stress eccessivo.

Ogni volta che li lavate con acqua, inoltre, usate l’acqua tiepida perché quella calda potrebbe aprire le fibre del capello.

Evitate anche l’uso eccessivo dell’asciugacapelli. Magari cercate di usare un getto di aria fredda per asciugare la chioma, in modo da non andare a rovinare il capello.

Stesso discorso vale per le piastre. Il loro utilizzo dovrebbe essere ridotto considerevolmente, in modo da evitare che il calore vada ad intaccare il benessere del capello.

Per preservare la bellezza dei capelli anche in autunno, ricorrete a trattamenti specifici. Spesso, infatti, l’uso del solo balsamo non aiuta a preservare la bellezza della chioma. Affidatevi a dei trattamenti mirati, magari facendovi consigliare dal vostro parrucchiere.

In alcuni casi, si tratta di trattamenti dal prezzo un po’ elevato, ma necessari per donare nuovo nutrimento e lucentezza ai capelli.