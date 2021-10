Giorgia Rossi ha folgorato il web con una serie di scatti roventi apparsi sul suo Instagram. La bellezza e la sua posa hanno stuzzicato la fantasia dei fan.

34 anni, fascino irresistibile, curve roventi. Giorgia Rossi ha conquistato anno dopo anno il pubblico con il suo fisico pazzesco, i suoi lineamenti angelici e il suo talento nella conduzione.

Dopo alcune esperienze nel mondo delle giornalismo sportivo, ha collaborato con emittenti del calibro di Sky e Mediaset, nell’ultimo anno è entrata nel cast di DAZN, coronando il suo sogno di seguire le partite in presa diretta.

Biondissima, si è distinta con la sua preparazione e la sua personalità brillante, tanto che alcuni la considerano antagonista di Diletta Leotta, nota conduttrice sportiva. Questo paragone ha destato nelle Rossi disappunto, in quanto considera errato comparare due colleghe e inoltre apprezza molto il lavoro della Leotta.

Come lei condivide sui social i momenti trascorsi sugli spalti per seguire le partite, in particolare su Instagram. Qui il suo profilo conta 460 mila follower incantati dai suoi scatti quotidiani, accomunati dalla sua bellezza rovente.

Giorgia Rossi irresistibile: i fan sono in estasi

