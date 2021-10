“Che fisico!”. Natalia Paragoni solo con un body: è una bomba FOTO

Natalia Paragoni ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha fatto impazzire tutti: con il body verde è uno schianto. Record di likes in pochissimi minuti

Natalia Paragoni è una delle donne più amate del mondo dei social. Ha esordito circa tre anni fa quando ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per provare a corteggiare un tronista: le cose non andarono per il meglio, ma chiusa una porta per lei si aprì davvero un portone. Arrivò Andrea Zelletta, nuovo tronista, che chiese a Natalia di restare quando lei decise di andar via. Fu amore a prima vista: dopo un lungo corteggiamento, i due hanno deciso di uscire dal programma insieme e di cominciare così la loro vita di coppia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Amici 21”, primo provvedimento disciplinare: “È una vergogna” – VIDEO

Natalia Paragoni, l’ultimo scatto incanta tutti: uno schianto

View this post on Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a N A T A L I A P A R A G O N I ( @ n a t y p a r a g o n i)

Natalia e Andrea hanno superato tante prove, soprattutto quando lui è rimasto per sei lunghi mesi nella casa del Grande Fratello Vip, ma questo periodo di lontananza li ha aiutati ad apprezzare ancora di più ogni loro minuto insieme. Natalia intanto sui social è sempre più seguita, ha tantissimi fans che la seguono e che le dimostrano affetto in ogni momento. Lei d’altronde è dolcissima ed è di una bellezza mozzafiato: l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram, ad esempio, la ritrae con un body verde che mette ancora di più in risalto il colore della sua pelle. Nel giro di pochissimi minuti ha ricevuto tantissimi likes e anche tanti commenti: i complimenti non si sprecano per una delle corteggiatrici più belle uscite dal programma di Maria De Filippi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Skincare d’autunno, gli step da seguire per un risultato da 10 e lode

Natalia conquista tutti sempre di più: i suoi followers crescono ogni giorno a dismisura. Ad oggi Natalia è felice della sua vita e non potrebbe chiedere niente più di questo.