“Ammazza oh”, Chiara Biasi strega in lungo: schiena nuda senza reggiseno, un sogno ad occhi aperti – FOTO

La fashion blogger ieri ha pubblicato uno scatto direttamente dall’ultimo shooting realizzato, meravigliosa con un abito nero che la fascia come una sirena.

Si tratta di una delle fashion blogger più ammirate e apprezzate del nostro Paese grazie alla sua bellezza surreale che cattura tutti e alla sua innata abilità di essere sempre avanti nel dettare le mode del momento.

Chiara Biasi è attivissima sui social dove conta 3 milioni di follower, mostra ogni aspetto della sua intensa vita mondana fatta di ricevimenti, feste e uscite super glamour con le amiche.

Anche ieri ad esempio l’abbiamo vista prima andare in palestra ad allenarsi e poi correre ad un compleanno intimo con le amiche presso il bistrot milanese Canapè. Chiara non si ferma mai e trova anche il tempo per qualche shooting fotografico e cambi d’abito pazzeschi. Vediamo l’ultimo realizzato.

Chiara Biasi usa le maniere forti: mostra le forme e fa esplodere il web

Per l’ultimo servizio realizzato da Chiara è stato scelto Palazzo Isimbardi, o Palazzo della Provincia, residenza storica con una lunga facciata settecentesca in stile barocco situato in corso Monforte a Milano.

La vediamo nella foto caricata sulla sua pagina social mentre accanto alle colonne possenti di marmo gioca a nascondino tra le luci e le ombre notturne del palazzo in solitaria.

Indossa un abito nero lungo fino ai piedi che le scopre maliziosamente la schiena nuda da cui emergono i suoi meravigliosi tatuaggi. Braccia fluide lungo il corpo, parallele invece agli spacchi vertiginosi che sempre l’abito crea sulle sue cosce toniche e snelle.

Lo scatto è talmente perfetto che raggela il sangue negli spettatori, tanta femminilità in una sola istantanea che ha il pregio di parlare di classe ed eleganza allo stesso tempo. Migliaia di like per lei e commenti estasiati: “Ammazza oh ❤️”, “Splendida 🌟🖤”, “Super stupenda”, “En fuego 🔥” mentre Sandra Milo azzarda un “SUPERBELLA”.