“Le t***e d’oro”, Chiara Ferragni: l’outfit lungo la Senna è puro incanto – FOTO

Dopo essere stata tra i protagonisti della settimana della moda a Parigi Chiara Ferragni è tornata nella capitale francese dove ha sfoggiato un meraviglioso outfit

L’influencer più famosa d’Italia Chiara Ferragni ha condiviso una serie di scatti durante un breve soggiorno a Parigi. La capitale francese rimane ogni volta incantata dalla sua bellezza e dallo stile impeccabile.

Per l’imprenditrice mamma di Leone e Vittoria e moglie di Fedez si tratta di un ritorno d’oltralpe dopo aver trascorso lì qualche giorno durante la settimana della moda.

Per quell’occasione molti si erano indignati per l’outfit scelto: jeans neri e maglietta trasparente dello stesso colore senza reggiseno ma con due copri-capezzolo per un effetto vedo non vedo che lasciava poco spazio all’immaginazione.

Chiara Ferragni, stile e fascino a Parigi: le foto della influencer

View this post on Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Questa volta la Ferragni sempre nella capitale francese fa ancora parlare il pubblico di sé ma si tratta solo di complimenti. La fashion blogger indossa infatti un maglione bianco, pantaloni classici, scarpe dello stesso colore e due coppe dorate sul seno con tanto di capezzoli scolpiti. Magari avrà voluto provocare chi l’ha criticata pochi giorni prima nella stessa città dell’amore…

L’unica certezza riguarda la sua bellezza e il suo charme inconfondibile come sempre. Outfit alla moda e classe da vendere fanno della moglie del rapper milanese la più imitata e seguita delle influencer del nostro Paese e non solo.

Con i suoi ultimi scatti Chiara ha attirato già oltre 1000 commenti e più di 345mila like. Le sue foto sono sempre un successo, i follower l’adorano e lei non può fare a meno di loro. Un utente ha scritto, scherzando, a margine delle sue immagini: “t***e d’oro”, riferendosi al luccicante dettaglio sul maglione.

La Ferragni si trovava al Cheval Blanc Paris, un hotel di lusso della capitale francese dotato di ben 72 stanze e suite, dove la regina dei social ha soggiornato seppur solo per 24 ore.