Chiara Ferragni come chiama il marito Fedez? È lui che lo svela su Instagram dopo il down di ieri: il video è virale

Ieri i principali social network sono stati bloccati per diverse ore. Instagram, Facebook e WhatsApp completamente down in tutto il mondo, lasciando milioni di utenti senza la possibilità di comunicare tramite quelli che sono diventati i moderni mezzi di comunicazione.

Influencer, personaggi famosi, ma anche i politici, sono stati silenziati per diverse ore proprio nel mentre cominciavano ad arrivare i primi risultati elettorali. È stato come essere tornati indietro di moltissimi anni ed in un attimo chi vive di questo e ha costruito la fortuna sui social è stato oscurato.

Appena tutto è stato ristabilito, poco dopo la mezzanotte, il mondo del web è tornato a sfornare contenuti. Tra i tanti personaggi anche Fedez si è fatto sentire con la sua ironia.

Chiara Ferragni, il soprannome a Fedez è da ridere

Fedez nelle sue Instagram Stories ci regala i momenti simpatici in casa con il figlio Leone. In salotto a guardare la tv, il piccolo gioca con i cuscini ed il papà vorrebbe caricare una sua foto. Intento a capire perché il social non funziona si becca una bella “cuscinata” in volto. Ma è dopo che viene il bello.

La sua ironia non manca sul blocco dei social e la frecciatina è nei confronti del Codacons, l’associazione che non perde occasione di puntare il dito su di lui e la moglie. “Il Codacons ha tentato di fermare la Ferry mandando Instagram down ma non sanno che la Ferry è residente in questa città” spiega. In allegato il cartello di una delle città che porta i nomi più imbarazzanti in Italia ma che esiste davvero: Colcazzone.

Poi però il rapper continua e svela un particolare della loro vita di coppia. “Tra l’altro è anche il soprannome che mio moglie mi dà ..” lasciando un po’ di mistero ma Chiara Ferragni sgrana gli occhi impaurita da quello che il marito potrebbe dire.

Fedez lascia un minimo di suspence e aggiunge: “quando giochiamo a … – l’influencer teme il peggio e pensa che il cantante possa dire chissà quali cose ma lui precisa – briscola”.

Il video come sempre diventa virale ed in pochissimo tempo, anche se è già tardi, fa il giro del web.