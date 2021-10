Corona e la nuova fidanzata: esce allo scoperto. Lei è famosissima

Nuovo amore per Corona che finisce su tutte le riviste di gossip per una storia d’amore che nessuno si sarebbe mai aspettato. Una coppia del tutto inedita.

In molti si staranno chiedendo, l’ex re dei paparazzi è finito al centro del gossip ed è stato fotografato finendo su tutte le copertine dei giornali di cronaca rosa?

No, non è lui… Infatti, non stiamo parlando di Fabrizio Corona, l’uomo più controverso d’Italia che ha trascorso gli ultimi anni della sua vita tra carcere, libertà vigilata e lavori socialmente utili. Bensì di suo figlio Carlos.

Il ragazzo, nato dal matrimonio tra Fabrizio e Nina Moric, oggi ha 19 anni ed è già al centro del gossip per le sue relazioni amorose.

Nonostante la giovane età, infatti, è subito salito alle cronache per una frequentazione con una bellissima influencer che tra l’altro sembra essere la sosia di sua madre Nina.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> In diretta su Canale 5, scene di violenza. Provvedimenti in arrivo

Carlos Corona segue le orme del padre Fabrizio

La bellissima fidanzata di Carlos è senza dubbio un’influencer di successo già nota al pubblico per le sue precedenti frequentazioni famose.

Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi. La giovane campana ha da poco tempo archiviato la storia d’amore con Francesco Chiofalo conosciuto durante l’esperienza di ‘’Temptation Island’’. All’epoca, ‘’Lenticchio’’ era fidanzato con Selvaggia Roma e aveva partecipato al programma per capire se la loro relazione potesse proseguire, Antonella, invece, era una delle tentatrici di quell’edizione, che aveva iniziato una conoscenza all’interno del villaggio con Nicola Panico, ex di Sara Affi Fella.

Al termine del ‘’viaggio nei sentimenti’’ per le coppie partecipanti, Francesco e Selvaggia avevano deciso di proseguire la loro love story ma a distanza di tempo si sono lasciati e il personal trainer romano, aveva iniziato a corteggiare la bella schermitrice.

Nonostante i tradimenti di lui, la coppia ha proseguito la loro relazione tra alti e bassi fino alla rottura definitiva. Oggi Chiofalo è felice accanto a Drusilla Gucci, mentre per Antonella sembrano finalmente essersi aperte le porte di un nuovo amore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Barbara D’Urso e la lite furibonda davanti a tutti. Cosa rischia ora la conduttrice?

Il fortunato in questione sembra essere proprio il figlio dell’ex re dei paparazzi. Carlos, è giovanissimo e ha 19 anni, mentre la bella di Salerno ha compiuto da poco 23 anni. Non ci resta che attendere la conferma dei due ragazzi o magari un parere di papà Fabrizio o di mamma Nina.