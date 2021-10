Costanza Caracciolo in verde, le pericolose aperture mostrano tutta la sua bellezza – FOTO

Costanza Caracciolo si mostra in verde proponendo un abito che lascia senza fiato. Le aperture poi, rendono il tutto ancora più piccante.

Sempre molto bella Costanza Caracciolo, l’ex velina infatti continua a stare al centro dell’attenzione. I suoi scatti sono interessanti, vari e ben rappresentano il suo modo di essere: da una modella con outfit mozzafiato ad una Costanza versione mamma…non mancano le foto nella quale appare in tutta la sua bellezza durante le sessioni di allenamento.

I fans la adorano e fanno – nei limiti del possibile, si intende – sentire il proprio calore. Costanza interagisce sui social con i followers, anche quando viene provocata, come lo scontro avuto qualche settimana fa e nella quale veniva preso di mira il partner, l’ex calciatore Vieri.

Costanza Caracciolo, oggi particolarmente bollente: la foto non lascia dubbi

View this post on Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

#Oggi così, scrive Costanza Caracciolo per commentare la foto postata sui social nella quale appare in tutta la sua bellezza. A cominciare dalla posa assunta, seducente e che diffonde amore…così come la scritta che appare in rosso fuoco. L’abito è davvero bello e le sta particolarmente bene, i colori chiari della sua carnagione ed i capelli biondi consentono a quel verde di brillare, abbinandosi perfettamente con il resto della pelle senza veli.

L’abito è lungo, giusto quanto basta per ammirare i piedi nudi che conferiscono alla foto quell’ulteriore tocco sauvage. Insomma, piccoli elementi che rendono il tutto bollente. Il dress infatti presenta delle aperture lungo l’addome – piatto e tonico, un’occasione per ammirarlo – e cosa dire della intensa scollatura che favorisce la visione del lato A, dalle proporzioni perfette?

Tra i tanti commenti appare quello di Elisabetta Canalis (ex storica di Vieri) che si complimenta per la bellezza fresca della ex velina siciliana.

Un commento che incuriosisce il web e che lo si apprezza particolarmente. E’ bello vedere due ex veline che si complimentano reciprocamente. Costanza ancora non ha comunque risposto, lo farà o no? Non resta che attendere.