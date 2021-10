Incanta ancora una volta tutti Elodie su Instagram. La cantante fa il pieno di consensi: look e bellezza che non hanno rivali

Tutto pronto per stasera per il grande ritorno de “Le Iene”, il programma di Italia 1 di Davide Parenti. L’appuntamento è come sempre in prima serata insieme a Nicola Savino, alla Gialappa’s Band e ad Elodie, la primissima delle 10 donne che si alterneranno quest’anno alla conduzione della famosa trasmissione Mediaset.

E così dopo la bella performance sul palco del Festival di Sanremo, Elodie ci riprova con la conduzione. “Astuzia, leggerezza, autoironia ma anche serietà e professionalità: proverò a mixare tutto ciò per essere una Iena” così la cantante della scuola di “Amici” ha detto prima del suo debutto.

“Sono stata in passato protagonista ignara dei vostri giochi e scherzi, ora, per una sera, la Iena sarò io e sono sicura che ci sarà da divertirsi!” ha aggiunto. Di sicuro lei ed i suoi look non passeranno inosservati.

Elodie, oltre il cappotto niente? Fan impazziti

Ogni volta sembra una persona ed una donna diversa Elodie. Lei studia alla perfezione i suoi look e, puntualmente, riesce a stupire sempre tutti. Cambia pelle continuamente la cantante lasciando sempre a bocca aperta per la cura di ogni singolo particolare, dai capelli al make-up fino agli abiti che indossa.

E anche all’ultimo evento al quale ha partecipato ha lasciato tutti di stucco. Abbandonati i lunghi capelli a frisé “usati” per la presentazione di “Vertigine”, il suo ultimo singolo, Elodie ha scelto una pettinatura con i capelli lisci e legati in uno chignon.

Addosso un cappottino nero con una sorta di ali di piuma sulle spalle e stivali di camoscio interminabili. Arrivano oltre il ginocchio e non lasciano intravedere le gambe. Ma il cappottino si apre e la bella Elodie lascia intravedere una delle sue parti più afrodisiache.

Le gambe spuntano tra un total black che colpisce. Basta questo per mandare in tilt chi la segue da sempre. L’apertura è abbastanza profonda e sale su, quasi fino all’inguine. Sotto il cappottino cosa c’è? Forse nulla? Elodie non lo svela ma i suoi follower impazziscono di fronte a tanto sex-appeal.