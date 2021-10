Fantacalcio, top e flop della settima giornata di campionato

In archivio la settima giornata del campionato di Serie A, conclusasi ieri sera: i giocatori top e flop al Fantacalcio.

Con lo spettacolare posticipo domenicale, che ha messo di fronte Atalanta e Milan, si è concluso il settimo turno di campionato e quello di Fantacalcio. I fantallenatori hanno, dunque, potuto conoscere l’esito della giornata attraverso il conteggio dei voti e scoprire se sono arrivati punti importanti per la Lega a cui stanno prendendo parte.

Fantacalcio, top e flop della settima giornata: Barrow assoluto protagonista, delude Insigne

Il successo al cardiopalma del Milan sul campo dell’Atalanta ha definitivamente mandato in archivio la settima giornata di Serie A.

In testa alla classifica rimane sempre il Napoli che, battendo in rimonta la Fiorentina, ha conquistato il settimo successo consecutivo in campionato su altrettante gare disputate. Durante il turno alcuni giocatori si sono distinti, mentre altri hanno deluso le aspettative. Di seguito i top e flop della settima giornata al Fantacalcio.

TOP

Musa Barrow (Bologna): nella schiacciante vittoria del Bologna sulla Lazio, l’assoluto protagonista è stato l’attaccante rossoblù. Al quarto d’ora ha sbloccato il punteggio con uno splendido tiro ad effetto dal limite che ha sorpreso il portiere avversario. Poi ha servito i due assist a Theate e Hickey che hanno siglato le altre due reti del club emiliano.

Henrikh Mkhitaryan (Roma): una prova sontuosa quella del fantasista armeno che contro l’Empoli ha prima servito il passaggio decisivo a Pellegrini e, nel secondo tempo, siglato la rete del definitivo 2-0. Una performance che gli ha permesso di essere tra i top di giornata al Fantacalcio.

Arthur Theate (Bologna): gol e assist anche per il terzino del Bologna che, nel match contro la Lazio, è stato tra i migliori in campo. Suo il passaggio che ha innescato Barrow in occasione dell’1-0. Dopo soli tre minuti, l’esterno classe 2000 si è messo in proprio battendo Reina con un colpo di testa su calcio d’angolo.

Fabio Quagliarella (Sampdoria): dopo sei gare a secco, il centravanti blucerchiato si è sbloccato nel match contro l’Udinese, terminato con un pirotecnico 3-3. Quagliarella ha siglato il primo gol in campionato battendo il portiere avversario su un calcio di rigore. Poco dopo ha servito Candreva che ha realizzato il gol del 3-2. Gol e assist che, però, non sono bastati alla squadra di D’Aversa per conquistare i tre punti.

Giovanni Simeone (Verona): largo successo per gli Scaligeri che strapazzano in casa lo Spezia con un pesante 4-0. A sbloccare il punteggio, dopo soli quattro giri d’orologio, l’ex centravanti del Cagliari che svetta su un calcio d’angolo dalla sinistra. A tre minuti dall’intervallo, serve Caprari che dal limite batte Zoet con un destro a giro.

FLOP

Francesco Acerbi (Lazio): turno assolutamente da dimenticare per i biancocelesti e per il centrale italiano. Dopo aver incassato tre reti, Acerbi ha lasciato il campo anzitempo, a tredici minuti dal triplice fischio, per via di un cartellino rosso mostratogli dall’arbitro con per proteste. Il difensore sarà costretto a saltare la prossima sfida di campionato contro l’Inter.

Simone Bastoni (Spezia): il giovane difensore dello Spezia ha faticato non poco contro il Verona. I bianconeri hanno subito una goleada in trasferta non riuscendo mai a contenere gli attacchi avversari. La brutta prestazione si è conclusa prima dei 90 minuti per via di un’espulsione rimediato nel finale.

Lorenzo Insigne (Napoli): nonostante il successo contro la Fiorentina che ha permesso ai partenopei di rimanere in cima alla classifica, il capitano azzurro è stato tra i peggiori in campo. A pesare sul voto al Fantacalcio l’errore dal dischetto al 38’ sul punteggio di 1-0. Sulla ribattuta di Dragowski si è fiondato, però, Lozano che insaccato la rete del pareggio.

Jens Stryger Larsen (Udinese): nel match contro la Sampdoria, il danese non ha brillato. Alla prestazione da dimenticare dell’esterno bianconero si aggiunge una sfortunata autorete sul punteggio di 0-1. Dopo una ribattuta della traversa su una conclusione ravvicinata di Candreva, il pallone ha impattato su Stryger Larsen finendo in porta. Un malus che lo fa finire direttamente tra i flop di giornata al Fantacalcio.

Nikola Maksimovic (Genoa): il difensore rossoblu ha rimediato un brutto voto in pagella nella sconfitta contro la Salernitana in trasferta. Ad influire anche l’errore in marcatura sul calcio d’angolo da cui è scaturita la rete avversaria. Un voto che è sceso ulteriormente al Fantacalcio per via di un’ammonizione.

Il campionato adesso riprenderà dopo la sosta, durante la quale scenderanno in campo le Nazionali. La Serie A ripartirà sabato 16 ottobre con i primi anticipi dell’ottavo turno.