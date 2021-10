Cambio di rotta per Mediaset che prende una decisione inaspettata nei confronti di “Mattino 5” e non solo. Ecco cosa accadrà al programma di Federica Panicucci

Mediaset sembra non riuscire a trovare pace in questa nuova stagione televisiva. Tra bassi ascolti, tagli e piani editoriali in continua evoluzione, le acque continuano a essere agitate. L’ultima indiscrezione riguarda una decisione presa nei riguardi del salotto di Federica Panicucci, “Mattino 5“, e che potrebbe coinvolgere anche Barbara D’Urso e “Pomeriggio 5“. Per le presentatrici in arrivo un sostanziale cambiamento che andrà a incidere sui contenuti delle trasmissioni.

Il passo indietro di Mediaset: cosa Barbara D’Urso e Federica Panicucci potranno tornare a fare

Durante la presentazione del nuovo palinsesto Mediaset era stato anticipato che i programmi di approfondimento di Canale 5, come “Mattino 5” o “Pomeriggio 5“, avrebbero subito delle modifiche.

Oltre ai temi di attualità, politica e cronaca, le due trasmissioni si sono sempre concentrate anche sullo spettacolo: dal gossip ai reality Mediaset, in particolare sui più noti come il Grande Fratello o L’Isola dei Famosi. L’azienda aveva però deciso di stravolgere il piano editoriale e di lasciare che questi programmi si dedicassero solo all’informazione, lasciando da parte temi più frivoli.

Il cambio di rotta pare non aver giovato a Mediaset che ha riscontrato un calo di ascolti esponenziale. Questo, legato alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello Vip che non sembra riuscire a ingranare, ha portato a una decisione. Federica Panicucci e Barbara D’Urso potranno introdurre nuovamente in scaletta lo spazio dedicato al reality, dove saranno approfondite le dinamiche interne e discusse quelle esterne.

In questo modo la speranza è di attirare maggiore attenzione, coinvolgendo il pubblico che appare non particolarmente stregato da questa nuova edizione. Gli ascolti sono deludenti, soprattutto rispetto alla concorrenza Rai, e per questo si è deciso di coinvolgere due trasmissioni di rilievo come “Mattino 5” e “Pomeriggio 5“.

Questa decisione servirà a raggiungere lo scopo dei piani alti di Mediaset? La risposta la si avrà solo nelle prossime settimane.