Federica Pellegrini su Instagram fa sognare anche in versione casual: per lei bellezza e sensualità non svaniscono mai

Tutto pronto per “Italia’s Got Talent”. Il celebre show di Sky si prepara a tornare. In tv lo vedremo a gennaio ma da ieri sono iniziate, a Roma, le registrazioni. Ce ne ha dato conto Federica Pellegrini che su Instagram ci ha dato qualche assaggio del dietro le quinte e del palco prima dell’inizio dello show.

Tanta curiosità da parte dei suoi follower che non vedono l’ora di rivederla dietro quel bancone. Prima della messa in onda di Sky però dovrebbe esserci per la Divina, a dicembre, il debutto a Mediaset come presentatrice de “Le Iene” accanto a Nicola Savino.

Federica Pellegrini, la bellezza in jeans: la FOTO

