Francesca Fialdini, il suo desiderio più grande: c’è qualcosa che la blocca

Francesca Fialdini a cuore aperto. Ha svelato qual è la cosa che tanto vorrebbe ma che al momento, non per sua volontà, non è possibile

Francesca Fialdini è una dei conduttori di punta della Rai ed in particolare della prima rete della tv di Stato. Dal 2019 è il volto della domenica pomeriggio con “Da noi…a ruota libera”. Riceve il testimone da Mara Venier e continua a tenere compagnia al pubblico a casa con interessanti e simpatiche interviste.

Francesca è un vero portento, allegra, solare, instancabile, una vera professionista. Del resto di esperienze importanti nella sua carriera ne ha avute tante. Dal notiziario di Radio Vaticana fino a “A sua immagine” come inviata per approdare poi nella mattina di Rai 1 con la conduzione di “Unomattina” per tre edizioni consecutive. Un grande salto di qualità che la portano a “Lo Zecchino d’oro” e poi a “La vita in diretta”.

Una donna sempre fine e precisa, garbata, gentile e mai fuori luogo, neanche quando si tratta del gossip. La Fialdini è molto amata dal pubblico ma cerca di mantenersi molto lontana dalla cronaca rosa.

Francesca Fialdini, ecco cosa vorrebbe tanto

Prima di partire con la nuova edizione di “Da noi…a ruota libera”, Francesca Fialdini si è raccontata a Specchio in una lunga e interessante intervista. È qui che la giornalista ha ammesso qual è il suo desiderio più grande bloccato però dalla burocrazia.

“Vorrei adottare un bambino ma la legge me lo impedisce” ha chiosato. Non ha negato di essere molto arrabbiata per questa cosa, lei che potrebbe offrire ad un bambino tutto l’amore che necessita, ma anche la tranquillità economica.

“Hanno costruito una società in cui le donne vivono in funzione del potere maschile” ha poi tuonato. La Fialdini, infatti, ha parlato del suo pensiero fisso verso tutti quei bambini poco fortunati che si trovano soli e non hanno l’amore di cui avrebbero bisogno e nello stesso tempo la sua impotenza nel non poterne aiutare nemmeno uno.

Forse in molti non lo sanno ma Francesca è felicemente fidanzata con Milo Brunetti, un odontoiatra originario di Lecco. Ecco che insieme a lui potrebbe donare ad un bambino tutto l’amore e il calore di una famiglia.