“Gf Vip”, in arrivo seri provvedimenti. La reazione dei concorrenti è assurda: “Voglio andarmene”

Al “Gf Vip”, gli autori hanno annunciato seri provvedimenti a seguito di una violazione delle regole. La reazione dei concorrenti è sconvolgente

La scorsa puntata del “Gf Vip” si è rivelata un vero e proprio miscuglio fatale per i vipponi del programma, tra scontri, sorprese ed emozioni inaspettate. Non sono mancate le situazioni che hanno posto i concorrenti l’uno contro l’altro, né le occasioni per discutere di fazioni e schieramenti interni alla casa. L’ago della bilancia sembra essere proprio Soleil Stasi. “Mi pare di capire che o siete con lei, o contro di lei“: questo il sunto del conduttore Alfonso Signorini.

Proprio ieri sera, durante la diretta, si è verificato un episodio che gli autori non potevano lasciar passare inosservato. Quest’oggi, la regia ha consegnato nelle mani di Manila Nazzaro una busta nera, indice di un provvedimento disciplinare: le reazioni dei vip non si sono fatte attendere.

NON PERDERTI ANCHE —> “Gf Vip” da bollino rosso: il davanzale della concorrente è tutto di fuori. È successo ora

“Gf Vip”, in arrivo seri provvedimenti: la reazione dei concorrenti è assurda

View this post on Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

NON PERDERTI ANCHE —> “Uomini e Donne”, Maria De Filippi smaschera Gemma Galgani: panico in studio

Manila Nazzaro ha letto di fronte ai suoi compagni il contenuto della tanto temuta busta nera, che preannunciava un provvedimento disciplinare. “Il Grande Fratello ha deciso di diminuire il budget della vostra spesa, a causa dei freeze non rispettati nei giorni scorsi, in particolare ieri sera“: questo il responso degli autori. Immediatamente, dai suoi compagni si sono levati cori di sdegno e disapprovazione. Francesca Cipriani, colpevole di non aver rispettato i freeze durante la puntata, ha immediatamente protestato.

“No ragazzi, io me ne voglio andare!” – ha esclamato la showgirl, in preda al panico – “Vi chiedo scusa sinceramente, andrò a trattare in confessionale“. I suoi coinquilini l’hanno immediatamente rassicurata, dicendole che se la sarebbero cavata anche con 100 euro in meno per la spesa settimanale.

Ovviamente, le critiche nei confronti della Cipriani non si sono fatte attendere. I suoi compagni, chi sotto forma di battuta e chi con tono più sostenuto, le hanno palesato il loro malcontento.