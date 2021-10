Una delle più chiacchierate opinioniste di questa edizione del ”GF Vip” è senza dubbio Sonia Bruganelli che in un’intervista ha rivelato cosa pensa suo marito.

Sonia Bruganelli sta facendo molto parlare di sè durante questa edizione del ”Grande Fratello Vip”. L’opinionista si è resa protagonista di diversi diverbi sia con i concorrenti nella casa, sia con la sua collega Adriana Volpe.

La presunta antipatia corrisposta con la sua ”vicina di banco” era già emersa sui giornali ancor prima che le due opinioniste iniziassero l’avventura nel reality show ma il primo contrasto c’è stato quando la moglie di Paolo Bonolis ha postato una foto su Instagram con Giancarlo Magalli, acerrimo nemico proprio di Adriana Volpe. Questo non è stato affatto apprezzato dall’ex volto di Rai due, tanto che le due hanno iniziato a battibeccare sia sui social che in puntata.

A far uscire il carattere spigoloso di Sonia è stato anche il suo scontro con gli inquilini della Casa dovuto dal fatto che abbia deciso di sostenere, difendere e regalare ad ogni puntata l’immunità a Soleil Sorge, la concorrente meno amata all’interno della Casa.

Dunque, senza dubbio la Bruganelli non passa inosservata nel suo ruolo di opinionista e non si fa problemi di dire la sua e di essere sempre schietta come lei stessa ha dichiarato, pagando il prezzo di non piacere a tutti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> “Se mi guardi così non vale” Sara Croce, tutta la schiena in mostra: che sensualità! – FOTO

Sonia Bruganelli: “Ecco cosa ha detto mio marito Paolo”

Ma cosa pensa suo marito Paolo Bonolis di questo suo ruolo e di come lo sta ricoprendo?

A rivelarlo è la stessa Bruganelli durante un’intervista a ”Tv Sorrisi e Canzoni”:

“Mi sta dando ottimi consigli, tipo: “Taci!”. Nel senso che anche lui è convinto che la linea del guardare senza entrare troppo in polemiche sia quella vincente. Mi ha detto anche di essere più diplomatica, cosa di cui si stupisce chi mi conosce bene.”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Francesca Fialdini, il suo desiderio più grande: c’è qualcosa che la blocca

E poi aggiunge come la accoglie ogni sera a fine puntata: “Mi deve aprire la porta per forza lui perché tutti in casa mia hanno le chiavi e invece io non ci penso. Così lo trovo sveglio. All’inizio fa finta di niente e io faccio la vaga. Poi inizia a commentare e ne nasce un dibattito. Solo che lui è bello sveglio perché magari è riuscito a dormire, io sono sfinita.”