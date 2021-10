Giovanna Civitillo sorprende i fan con uno scatto elegante e di classe, la moglie di Amadeus è stata ospite ad un programma sulla Rai

Elegante e di classe, Giovanna Civitillo è un fiume in piena e con i suoi scatti sorprende i fan che la seguono sui social. La moglie di Amadeus si è fatta conoscere dal pubblico italiano come showgirl per il programma “L’eredità” dove ha conosciuto quello che poi è diventato l’uomo della sua vita.

Oggi è una conduttrice, moglie e mamma meravigliosa, sempre sul pezzo e vicina ai follower che da anni la supportano e sostengono.

Giovanna Civitillo, posa seducente per un programma eccezionale – FOTO

Sempre pronta a relazionarsi con il pubblico e con i colleghi, Giovanna Civitillo non perde occasione di partecipare ai programmi televisivi e proprio in questi giorni è stata ospite di “Dettofatto” dove ha parlato a lungo con Bianca Guaccero.

Per l’evento ha sfoggiato una tuta intera lilla ed una posa seducente, il tutto è racchiuso in una foto che ha appena pubblicato su Instagram. Il sorriso non manca mai, il trucco c’è ma è sempre naturale.

“Un po’ di colore in questa giornata grigia”. Ha scritto sotto al post che ha già fatto il giro del web. “Sei bellissima” commenta qualcuno e poi ancora “Bellissima donna…tu sei bella in tutti i modi…brilli di luce divina…di immensità, meravigliosa sei”.

La Civitillo e Amadeus hanno anche il profilo social in comune dove condividono alcuni momenti delle loro giornate.

Il pubblico li adora e non vorrebbe vederli di nuovo insieme in qualche trasmissione televisiva, sia come ospiti che come conduttori. Chissà se per la prossima edizione di “Sanremo”, la Civitillo prenderà il posto di Fiorello? Sarebbe una sorpresa per i telespettatori che la ammirano e la seguono.