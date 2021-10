Il più grande rimpianto di Adriano Celentano: a 83 anni lui confessa tutto

Adriano Celentano ha confessato di aver avuto un solo ripianto nella vita: ecco a cosa ha dovuto rinunciare da giovane.

La carriera di Adriano Celentano è una delle più controverse nel mondo dello spettacolo italiano. L’artista ha ottenuto il successo molto giovane, e nonostante abbia oggi 83 anni continua ad essere molto seguito soprattutto dal pubblico più maturo del nostro paese. Nel corso della sua vita e della sua carriera ci sono stati parecchi avvenimenti che lo hanno posto in situazioni scomode, ma lui non si è mai vergognato di niente e ha proseguito il suo percorso senza prestare attenzione alle numerose critiche. Nonostante questo il cantante ha più volte confessato che non si sarebbe mai aspettato il successo ottenuto da giovane, e che da adulto si è reso conto di avere diversi ripianti: ecco qual è stato il più grande.

Il più grande rimpianto di Adriano Celentano

Adriano Celentano è molto orgoglioso della sua carriera, e si è sempre detto convinto di aver dato tutto sé stesso per ottenere il successo raggiunto nel tempo. Oggi l’artista ha più di 80 anni e si rende conto che la fine sia vicina: “Sono circa vent’anni che dico di essere nella fase discendente e penso all’altra vita. Da questa vita non mi aspetto altro” ha confessato durante una delle sue interviste più recenti. Nella vita Celentano non si è mai vergognato di nulla, nonostante gli innumerevoli pettegolezzi nati sul suo conto. C’è però un ripianto che ancora lo tormenta: quello di non essere riuscito a studiare. Celentano, uno degli artisti più ricchi e famosi del nostro paese, oggi si dice molto pentito di non aver dedicato più tempo allo studio quando ne aveva la possibilità.

L’artista, oltre ad aver messo su famiglia con Claudia Mori molto presto, ha dedicato tutto il suo tempo e tutta la sua vita alla musica. Sebbene il suo impegno sia stato premiato con una carriera esemplare, l’artista con il passare degli anni ha sentito la mancanza di un tipo di formazione diversa e di un’educazione culturale.

Celentano ha concesso tempo ad un solo hobby: la collezione di orologi antichi, una passione nata da giovanissimo quando terminata la scuola ha lavorato in un negozio di orologi.