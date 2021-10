Dopo cinque anni d’amore Greta Scarano e Sydney Sibilia sono pronti al grande passo: i due colleghi si sposeranno a breve.

Greta Scarano e Sydney Sibilia hanno sorpreso tutti i loro fans con una decisione davvero inaspettata. I colleghi, che si sono incontrati per la prima volta sul set di “Smetto quando voglio: Masterclass”, dopo una storia d’amore intensa avrebbero preso la decisione più importante della loro vita: quella di sposarsi. La notizia non è ancora stata ufficializzata dai due, ma gli esperti di gossip sono riusciti a scoprire tutto tramite le pubblicazioni del comune di Roma. La data del grande giorno, però, resta ancora un mistero.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Chiamami ancora amore, Greta Scarano fa delle rivelazioni (SPOILER)

Greta Scarano e Sydney Sibilia, ecco quando si festeggerà il grande giorno

Potrebbe interessarti leggere anche –> Greta Scarano, dove vive e tutto sulla sua vita privata

I primi a rendere nota la notizia al pubblico sono stati i giornalisti del settimanale DiPiù, ma è stato Dagospia a scoprire tutto quanto dopo aver trovato le pubblicazioni ufficiali del comune di Roma. Sydney Sibilia sarebbe così riuscito a conquistare il cuore dell’attrice, che fino ad oggi non aveva mai lasciato intendere di essere propensa ad un matrimonio. “ll matrimonio? Non ci penso proprio. Sposarmi mi metterebbe in imbarazzo: l’idea che quel giorno tutti aspettino l’arrivo della sposa non fa per me”, aveva raccontato Greta Scarano durante un’intervista rilasciata non troppo tempo fa.

Sydney Sibilia ha iniziato il suo percorso da regista debuttando nel mondo della pubblicità, conquistando una discreta fama grazie a diversi spot diretti per marchi di telefonia e automobili importanti. Nel 2014 ha iniziato a lavorare alla produzione di lungometraggi, inaugurando il suo percorso con la trilogia di “Smetto quando voglio”. Nel 2020 “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose”, con Elio Germano, gli ha conquistato un posto indelebile nel cuore degli spettatori Netflix.

Greta e Sydney hanno rispettivamente 35 e 39 anni, e si conoscono dal 2016. Dopo cinque anni insieme i due hanno finalmente capito di essere innamorati e pronti al matrimonio, sorprendendo tutti i loro fans.