“Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 5 ottobre: Armando ha un’amante?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 5 ottobre: Agnese ha dei sospetti. Adelaide fa una strana proposta a Flora Ravasi.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Gloria trovare un confidente in Armando. La donna sta trascorrendo gran parte del suo tempo a nascondersi da Ezio e a mentire alla figlia Stefania sulla sua vera identità e la cosa sta diventando estenuante. Adelaide invece è sempre più preoccupata. La Contessa è convinta che Flora nasconda qualcosa e vuole scoprire di cose si tratta. Secondo lei, Achille Ravasi l’ha citata nella lettera che ha lasciato alla figlia prima di morire. Quanto a Vittorio, il direttore del Paradiso sta lavorando duro per rimettere in sesto il grande magazzino. Dopo la rottura con Marta, il lavoro sembra rimasta l’unica cosa in grado di farlo sentire vivo.

Leggi anche -> ”Beautiful”, ormai è ufficiale: cambia tutto

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 5 ottobre: Gloria scappa da Ezio

Leggi anche -> Skincare d’autunno, gli step da seguire per un risultato da 10 e lode



Dalle anticipazioni americane de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Agnese sarà convinta che Armando abbia un’amante. Dopo aver trovato tracce di una presenza femminile in casa sua, la sarta comincerà a chiedersi se il magazziniere non si sia già rifatto una vita.

Gloria invece fingerà un malore per trascorrere del tempo lontana dal Paradiso. La capo-commessa sta facendo di tutto per non farsi scoprire da Ezio e Stefania.

Quanto ad Adelaide, la donna farà qualcosa di davvero inaspettato: inviterà Flora a villa Guarnieri. La notizia susciterà l’ira di Umberto che è tutto tranne che contento di avere la Ravasi in giro per casa. Adelaide, tuttavia, insisterà: la proprietà adesso è mettere le mani sulla lettera che Achille ha lasciato alla figlia.

La prossima puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda martedì 5 ottobre alle ore 15.55 e sarà visibile anche ondemand sulla piattaforma RaiPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per eventuali cambi di programmazione.