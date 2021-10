Karina Cascella continua ad essere una delle donne più amate del web: l’ultimo scatto su Instagram in piscina ha fatto record di likes nel giro di pochi minuti

Karina Cascella è senza ombra di dubbio una delle opinioniste più amate del mondo dello spettacolo. Ha esordito tanti anni fa al Grande Fratello Vip e da allora non si è più fermata. Nella casa più spiata d’Italia ha avuto modo di farsi conoscere e di mettere le basi per una carriera duratura. Con il suo carattere e la sua bellezza mozzafiato ha fatto tantissima strada e ad oggi è un volto noto della televisione. La vediamo spesso nei programmi di Barbara D’Urso, dove si è affermata come opinionista sempre di più nel corso degli anni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Amici 21”, primo provvedimento disciplinare: “È una vergogna” – VIDEO

Karina Cascella incantevole su Instagram: lo scatto vecchio conquista tutti

View this post on Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a K a r I n a C a s c e l l a 🤎 ( @ k a r in a c a s c e l l a)

Anche sui social – in particolar modo sul suo profilo di Instagram – è molto seguita, ha tantissimi followers che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto. Con loro parla di moltissime cose, condivide momenti di vita quotidiana da sola, insieme alla sua famiglia oppure insieme ai suoi numerosi amici. Si fida molto dei suoi fans e infatti è proprio a loro che ha rivolto una domanda oggi. Ha postato una vecchia foto di lei in piscina, con i capelli scuri e lo sguardo rivolto altrove. Ora che è bionda, ha chiesto ai suoi sostenitori se sta meglio ora o stava meglio prima quando era mora. I followers si sono divisi su questo, su un’unica cosa sono d’accordo: mora o bionda, Karina è sempre una bellissima donna.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Skincare d’autunno, gli step da seguire per un risultato da 10 e lode

L’ultimo scatto che ha pubblicato, intanto, ha raggiunto tantissimi likes e commenti di apprezzamento. Tutti meritati, senza dubbio: Karina è una donna davvero meravigliosa.