Laura D’Amore da svenire, l’ultima FOTO è da ricovero: una sensualità mai vista

La bella Laura D’Amore ha condiviso su instagram uno scatto con indosso un bikini minuscolo, si vede tutto quanto allucinante

Laura D’Amore è il massimo della sensualità su instagram, i suoi scatti mandano in delirio tutto il popolo del web. L’ultima foto la ritrae su una spiaggia con dei letti bianchi e lei indossa un mini bikini completamente aperto sul seno, si vede tutto fa sognare. A ottobre la hostess si concede ancora qualche giorno al mare, è difficile salutare la spiaggia in vista dell’arrivo della stagione invernale.

LEGGI ANCHE>>>“Bellissima donna” Giovanna Civitillo accattivante e seducente: una dea – FOTO

Laura D’Amore su instagram esplodono i commenti sulla sua bellezza

View this post on Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 5 ottobre: Armando ha un’amante?

La bella hostess di Alitalia fa letteralmente esplodere instagram con le sue foto provocanti e sensuali, sempre in bikini o in mini abiti attillati. I commenti sono sempre tantissimi sotto alle sue foto:”Laura D’Amore sei una donna perfetta e bellissima 10/10″, “Complimenti fisico pazzesco”, “Così non vale sei davvero bellissima”. A breve la bella D’Amore avrà anche più tempo da dedicare ad instagram e a condividere foto. Il motivo è a causa della chiusura di Alitalia, la linea italiana per cui lavora come hostess da anni. La compagnia per via di problemi economici si è trovata costretta a chiudere i battenti, un peccato per l’Italia e per chi ci lavora come la bellissima Laura D’Amore che si ritroverà senza lavoro.

Forse però ha già contattato un’altra compagnia o comunque starà cercando alternative valide. Lei ha anche una fiorente attività sui social che può senz’altro continuare a svolgere per un bel periodo. Poi potrebbe tentare la tanto desiderata esperienza nel mondo della televisione. Ha sempre ammesso che uno dei suoi sogni nel cassetto è proprio quello di lavorare in televisione. Ha già avuto qualche esperienza partecipando al game show di Paolo Bonolis, Avanti un altro.

Ed è stata ospite anche a Non è l’arena proprio per analizzare il suo caso di influencer, nata in maniera spontanea dopo la condivisione di alcuni scatti privati. Ad oggi ha raggiunto 826 mila followers che sono sempre in crescita. Un ottimo risultato che lei afferma di aver raggiunto da sola cominciando a condividere momenti della sua vita privata, che evidentemente hanno colpito il pubblico.