LDA insultato pesantemente ad “Amici 21”. “È il figlio di Gigi D’Alessio e…”

LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, è stato criticato pesantemente nella scuola di Amici 21. Dopo essere finito in sfida per un provvedimento disciplinare, Inder lo ha attaccato

LDA è stato insultato oggi durante il daytime di Amici di Maria De Filippi. Tutto è cominciato quando ieri pomeriggio la produzione ha avvertito i ragazzi di dover ricevere un provvedimento disciplinare per la situazione disastrosa in cui è ridotta la loro casa. Dopo essersi accusati tutti a vicenda di non pulire abbastanza, il figlio di Gigi D’Alessio ha proposto di scrivere dei nomi su un foglietto e di mandare in sfida quelli più votati. E, ironia della sorte, è stato proprio lui ad essere maggiormente accusato dai suoi compagni.

Amici 21, LDA insultato da un suo compagno: “Non hai mai fatto un c***o”

Luca è entrato davvero in crisi, soprattutto quando ha visto chi sarà il suo sfidante. Un giovane cantautore che scrive e canta davvero molto bene. Quando i ragazzi sono usciti fuori per fumare, Luca si è lasciato andare a qualche lamentela per la sfida che si sta preparando ad affrontare. All’improvviso Inder, completamente dal nulla, ha accusato Luca di non aver mai fatto niente nella sua vita. “Tu sei il figlio di Gigi D’Alessio, a casa non hai mai fatto un c***o“. Luca è rimasto piuttosto interdetto da queste accuse, ma ha deciso di tacere e di non accogliere la provocazione del suo compagno di scuola. Sul web, però, sono scoppiate molteplici polemiche contro Inder che è stato indelicato nei confronti del ragazzo.

Luca adesso deve prepararsi ad affrontare questa sfida: è molto preoccupato all’idea di uscire dalla scuola ma ha intenzione di impegnarsi. Non ci resta che attendere la puntata di domenica per vedere cosa succederà.