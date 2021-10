Terrificante incidente sulla provinciale: morta una coppia, ferito un uomo

Una coppia ha perso la vita in un tragico incidente verificatosi nella mattinata di ieri sulla provinciale 335, nel territorio di Depressa, frazione di Tricase (Lecce).

Terrificante incidente nella mattina di ieri sulla strada provinciale 335, all’altezza dello svincolo per Depressa, frazione di Tricase (Lecce). Un’auto con a bordo una coppia, un uomo di 43 anni e la compagna di 30, si è scontrata con un’altra vettura condotta da un 32enne. Il violentissimo impatto è costato la vita alla coppia. Ferito in condizioni non gravi, invece, il conducente dell’altra auto trasportato in ospedale dai soccorsi giunti sul posto insieme alle forze dell’ordine.

È di due morti ed un ferito il bilancio del terribile incidente avvenuto nella tarda mattinata di ieri, lunedì 4 ottobre, sulla strada provinciale 335 nei pressi dello svincolo di Depressa, frazione del comune di Tricase, in provincia di Lecce.

Le vittime sono Claudio Cutrino, 43enne di Poggiardo, e la compagna Serena Legari, 30enne di Tricase. I due, stando a quanto riportano alcune fonti locali, tra cui la redazione di Lecce Prima, viaggiavano a bordo di una Fiat Punto che, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si è schiantata contro una Bmw Serie 3, alla guida della quale si trovava un ragazzo di 32 anni.

Sul luogo dello schianto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I pompieri hanno estratto i feriti dalle lamiere e li hanno affidati all’equipe medica che non ha potuto far nulla per il 43enne, deceduto sul colpo dopo l’impatto. La compagna è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale di Tricase, dove purtroppo il suo cuore ha smesso di battere poco dopo. In ospedale, scrive Lecce Prima, anche il conducente della Bmw che non avrebbe riportato gravi ferite.

Intervenuti i carabinieri della stazione locale che si sono occupati dei rilievi di legge e di tutti gli accertamenti per cercare di ricostruire la dinamica dello scontro e risalire ad eventuali responsabilità.